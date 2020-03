L'ANC estudia fer la seva assemblea general de forma "virtual" pel coronavirus

L'ANC ha hagut d'encarar moltes vicissituds des que va ser fundada el 2012, però des d'aquest dimecres s'enfronta a un nou repte: celebrar una assembla general de manera "virtual" i no de manera presencial, com havia fet sempre fins ara. El motiu? El coronavirus.

A través d'un comunicat, l'entitat que presideix Elisenda Paluzie ha anunciat que estudia canviar el format d'aquesta assemblea general, prevista per al diumenge 22 de març. Així, si la idea tira endavant, l'ANC no convocarà físicament els seus membres, sinó que els instarà a ser a la reunió de forma virtual. Encara ha de facilitar els detalls de com ho faria exactament, però, per ara, el que ha explicat és que ja anirà formant un comitè tècnic per poder desenvolupar de manera correcta aquesta iniciativa des del punt de vista informàtic. L'entitat també ha avisat que els seus estatuts, en concret l'article 7.1.3 del reglament de règim intern, ja preveuen celebrar una assemblea virtualment.

L'ANC admet que a Catalunya, per ara, no hi ha restriccions que impedeixin celebrar aquesta reunió anual de la entitat, però diu que com a entitat vol "seguir l'exemple" del que sí que ja s'està fent en països com Suïssa, França, Alemanya o Itàlia, que passa per prohibir els actes multitudinaris.

Superar el miler de persones

L'entitat de Paluzie acostuma a superar el miler de persones en els actes d'aquest tipus i vol evitar contribuir a una eventual "propagació del virus". A més, sosté que fer una assemblea virtual també és un canvi de model que suposa "una oportunitat per modernitzar" el funcionament de l'organització i "facilitar encara més la participació entre els seus membres de ple dret".

Si es confirma el canvi de model de l'assemblea general de l'ANC, serà el primer gran acte polític a Catalunya que ha de ser modificat a causa del coronavirus.