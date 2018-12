L'ANC prepara una mobilització de cara al consell de ministres a Barcelona del dia 21

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha publicat aquest dimecres un missatge a través de les xarxes socials amb què fa una crida a la mobilització de cara al 21 de desembre, coincidint amb el consell de ministres que se celebrarà a Barcelona. Sota el lema 'Prepara't', l'ANC manifesta que la trobada és una visita de "l'Estat opressor a la colònia" i recorda que es produeix "un any després de la victòria independentista en unes eleccions imposades".

Tot i que l'ANC no ha especificat quines accions es duran a terme, el missatge publicat a través dels seus comptes assegura que "no es farà ni un cercle ni un llaç de llum".

⬛️⬜️ Aquest #21D reserva't la data, la dignitat torna al carrer!

📲 Estigues atent a les nostres xarxes.

ℹ️ Les convocatòries de l'Assemblea només es comuniquen pels nostres canals oficials.

☝️I no serà fer ni un cercle, ni un llaç de llum 😉 #FemLaRepúblicaCatalana🚩 pic.twitter.com/dfllUeOtpI — Assemblea Nacional 🚩 (@assemblea) 5 de diciembre de 2018

L'anunci de l'organització arriba just l'endemà que el Govern qualifiqués la celebració del consell de ministres com "una provocació" del govern espanyol. La portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, va criticar que des de Madrid no s'hagi emès "cap proposta per resoldre el conflicte polític a Catalunya" i va remarcar que "la gent té dret a protestar".

A banda de la mobilització impulsada des de l'ANC, l'organització juvenil La Forja va notificar ahir la celebració d'una protesta amb la voluntat d'aturar la reunió del govern de Sánchez. La plataforma de l'esquerra independentista diu que s'inspirarà en el moviment dels 'armilles grogues', que ha sacsejat França aquestes últimes setmanes i ha fet cedir el primer ministre del país, Emmanuel Macron, pel que fa a la seva pretensió d'apujar l'impost dels carburants.