Albiol demana a Arrimadas que es presenti com a candidata per activar el compte enrere per a unes noves eleccions

Xavier García Albiol ha tornat a instar Inés Arrimadas que intenti la investidura. Tot i que és conscient que la líder de Ciutadans no aconseguiria els suports necessaris per ser presidenta de la Generalitat, el cap de files dels populars catalans creu que ho hauria d'intentar igualment per activar la legislatura i engegar el compte enrere de dos mesos per a la repetició d'eleccions.

"No és per guanyar, que lamentablement sembla que no és possible, però sí per posar en marxa el rellotge", ha dit Albiol en una entrevista a Onda Cero. Tot i que els lletrats del Parlament encara no han fet públic el seu informe sobre els terminis de la investidura, la postura que, ara per ara, predominaria és que els dos mesos per a uns nous comicis encara no han començat a comptar perquè consideren que no hi ha hagut un intent d'investidura fallit.

Per aquest motiu Albiol ha instat una altra vegada Arrimadas que intenti la investidura per "deixar la paràlisi" enrere i que el rellotge comenci a córrer. Si Arrimadas finalment es presentés com a candidata, la decisió final de proposar-la al ple, però, seria del president del Parlament, Roger Torrent, que hauria de decidir si Arrimadas reuneix prou suports perquè prosperi la seva investidura.

"Hem de buscar algun tipus de sortida i que el rellotge comenci a avançar per tal que es repeteixin les eleccions com un mal menor", ha assenyalat Albiol, que ha insistit en la necessitat de portar a terme una investidura fallida per activar el cronòmetre.

D'altra banda, el líder del PP considera que és "decadent" que el president del Parlament, Roger Torrent, es reuneixi amb els presos: "Fer ronda per les presons és una cosa veritablement decadent".