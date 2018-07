Acord entre el govern de Sánchez i la família de Franco per exhumar el cos del dictador del Valle de los Caídos, segons 'El Mundo'

El govern espanyol hauria tancat un acord amb la família de Francisco Franco per exhumar el cos del dictador del Valle de los Caídos, segons publica 'El Mundo'. El diari madrileny afirma que la família ha accedit a treure les restes del mausoleu però que encara no s'han tancat els detalls, com ara on es traslladarà i com, tot i que sí que apunta que la possible data podria ser a l'agost citant fonts de la Moncloa.

L'acord surt a la llum després que el debat sobre l'exhumació s'hagi escalfat. Pedro Sánchez, que havia demanat l'exhumació del dictador en diverses ocasions, va dir ahir al Congrés que "la materialització" seria en "aviat". El president espanyol va assenyalar que les "ferides del franquisme" havien estat "massa temps obertes" i que havia arribat "el moment de tancar-les".

La família de Franco no havia accedit, fins ara, a l'exhumació.