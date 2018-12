Agredeixen un periodista d'Intereconomía que cobria les mobilitzacions

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha condemnat la "salvatge agressió dels comandos separatistes" a un periodista del canal Intereconomía, Cake Minuesa, que ha rebut empentes i un cop de puny per part d'un manifestant a les protestes contra el consell de ministres que s'està celebrant a Barcelona. El periodista s'ha aixecat amb sang al nas i ha continuat la transmissió, i responent els vianants que passaven: "Al final es demostra que aquests que m'estan insultant, que em diuen "fill de puta", no tenien res més a fer que pegar-nos. Mentre sagno aquesta senyora em diu que és un muntatge". "Veniu a provocar i hi ha gent que no té autocontrol", li diu un noi. "Quan ve el consell de ministres, ve a provocar. Quan Ciutadans ve, ve a provocar. Quan vinc jo, vinc a provocar. Tot és provocar. Tot el que no sigui CDR és provocar".

Mi rotunda condena a esta salvaje agresión de los comandos separatistas a @cakealatake. Los totalitarios violentos campan a sus anchas en Cataluña liderados por Torra. #155YA pic.twitter.com/GgCrZwUNy5 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 21 de desembre de 2018

Minuesa ja ha estat objectiu d'altres incidents en altres ocasions, com ara en les mobilitzacions del primer aniversari de l'1-O. "Els totalitaris violents campen lliurement a Catalunya liderats per Torra", ha denunciat Rivera en un tuit, en què també ha demanat la immediata aplicació del 155.

També s'ha pronunciat de seguida el president del PP, Pablo Casado, que ha acusat el president català Quim Torra d'"instigar" els CDR perquè "apretin". Casado demana "il·legalitzar aquesta 'kale borroka' independentista i trencar el diàleg".