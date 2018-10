Alamany inicia una guerra legal per evitar el cessament de Grau com a coordinador dels comuns al Parlament

A hores d'ara, Marc Grau no està formalment cessat com a coordinador del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem. La destitució no apareix al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) perquè el departament de Relacions Institucionals encara no ha tramitat la mesura, comunicada dilluns a través d'un escrit firmat per la presidenta del grup, Jéssica Albiach. La relació amb la Generalitat té a veure amb que la figura del coordinador o assessor del grup parlamentari és un funcionari de caràcter eventual que depèn de l'administració catalana. Què ha passat, doncs?

La portaveu dels comuns a la cambra catalana, Elisenda Alamany, va presentar aquest dimarts un altre escrit, al qual ha tingut accés l'ARA, adreçat a la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament en el qual sol·licita que "no es tingui per efectuat" el cessament perquè "no compta amb la deguda autorització". "Ni la meva signatura", afegeix Alamany. En aquest fet rau la polèmica: l'entorn d'Alamany entén que els nomenaments i cessaments són atribucions que corresponen a la figura del portaveu del grup parlamentari. Fonts dels serveis jurídics de la cambra apunten que, efectivament, el portaveu és l'únic "legitimat" per actuar en nom del grup i que el president és un càrrec "no reglamentari".

Fonts properes a Alamany consultades per l'ARA asseguren que la Generalitat té "bloquejada" la destitució perquè no ha rebut l'autorització de la portaveu, un extrem que el departament d'Afers Institucionals no ha volgut confirmar. Altres fonts del grup parlamentari prefereixen esperar a una resposta oficial de la Generalitat per opinar sobre aquesta lluita legal. Alamany i Grau han iniciat aquest front perquè consideren que el cessament es va fer "a l'esquena" de la portaveu i incomplint un suposat acord que havia pres el grup parlamentari per seguir negociant la reestructuració arran de l'abandonament de Xavier Domènech.