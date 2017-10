Cs, PSC i PP no participaran en la votació de declaració d'independència

Ciutadans, PSC i PP no participaran en la votació al Parlament de la proposta de resolució que plantejarà declarar Catalunya com a estat independent, segons han anunciat els líders d'aquests partits just abans d'iniciar-se la segona sessió del ple.

. @socialistes_cat Ahir parlava d’evitar un error espectacular.Es la proposta de JxS i la CUP. Abandonarem l’hemicicle per no donar-hi suport — Miquel Iceta Llorens (@miqueliceta) 27 de octubre de 2017

. @CiutadansCs anuncia que no participará en la votación ilegal de la declaración secesionista. Espero que PP rectifique y haga lo mismo. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 27 de octubre de 2017

Vista la propuesta de independencia, actuaremos como siempre y no participaremos de esa votación. @PPCatalunya — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 27 de octubre de 2017

A primera hora del matí, el líder dels populars a Catalunya, Xavier García Albiol, havia explicat que meditava demanar que la votació sigui secreta en cas que JxSí i la CUP proposin alguna declaració d'independència per votar al ple. Segons Albiol, si la votació és secreta "els independentistes la perdran perquè hi ha una divisió important a Junts pel Sí". En concret, comptava que entre 4 i 5 diputats de JxSí no volen donar suport a la independència i podrien abstenir-se. Junts pel Sí i la CUP tenen 72 diputats, però si aquestes quatre o cinc persones votessin en contra o s'abstinguessin, la independència no s'aprovaria, perquè l'oposició votarà previsiblement en contra i, per tant, els independentistes no assolirien la majoria absoluta, que està en 68 diputats.