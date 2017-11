Albiol creu que l'empresonament evidencia una situació "inadmissible" i qualifica Puigdemont "d'irresponsable"

El líder del PP a Catalunya, Xavier Garcia Albiol, ha assegurat que l'empresonament preventiu de vuit consellers i de l'exconseller Santi Vila no és una "decisió agradable" però ha deixat clar que "posa en evidència que Catalunya ha estat en una situació inadmissible" des d'un punt de vista de "convivència, jurídic i de respecte a la legalitat" els últims dos anys.

En un acte organitzat per Societat Civil Catalana, juntament amb la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, Albiol ha mostrat el seu respecte per les decisions judicials. "Els jutges han d’aplicar la llei i els polítics hem de fer política", ha dit. I ha insistit: "La justícia es un àmbit paral·lel i no es creua mai amb les decisions polítiques".

Albiol ha llançat un missatge en clau preelectoral. Primer, ha desitjat que a les eleccions del 21-D s'iniciï una "nova etapa" en la qual Catalunya "no sigui notícia tot el dia per saltar-se la llei o declarar la independència, silenciar l'oposició o perquè el nostre Govern estigui imputat". I també ha aprofitat per carregar amb duresa contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a qui ha acusat de ser "irresponsable". "Ell sabrà el que fa i deixa de fer, però crec que la història ja està posant Puigdemont al seu lloc en el present, i desitjo que hagi de rendir comptes davant de la justícia per tot el dolor i mal que ha causat a Catalunya en termes de convivència i confiança", ha dit.

Així, ha insistit que, "ara es tracta d’intentar recuperar la normalitat que no hem tingut durant dos anys a Catalunya, que existeixi un govern a partir del 21D que tingui com a prioritat que les empreses tornin a Catalunya i cosir la societat catalana". “Crec que qui millor ho pot fer, per l’experiència com a alcalde de la tercera ciutat més gran de Catalunya i el que està demostrant el govern d’Espanya, és el PP”, ha dit en relació a ell mateix.

"S'ha acabat la farsa"

El vicesecretari de Comunicació del PP, Pablo Casado, ha expressat el seu respecte per l'actuació de la jutge. "Respecte a les decisions judicials i a l'ordenament jurídic, que hem de complir tots", ha manifestat.

Molt més dur s'ha mostrat el senador del PP i l'exdirector de la Policia, Ignacio Cosidó, ha aplaudit la decisió. "S'ha acabat la farsa", ha afirmat.