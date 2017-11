Albiol diu que no comparteix el trasllat de les obres de Sixena, però que s'han de "complir les resolucions judicials"

El president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha afirmat aquest dimecres que no comparteix el trasllat de les obres de Sixena, però ha defensat que "s'han de complir les resolucions judicials". Així, Albiol ha admès: "La decisió del ministeri no ens agrada però entenem que és conseqüència d'una resolució judicial". El líder popular ha dit que "agradin o no, les resolucions judicials s'han de complir" en tots els casos.

Amb l'aplicació de l'article 155, el ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, va ordenar aquest dimarts que s'executés la sentència que obliga el Museu de Lleida a tornar les 44 obres provinents del monestir de Sixena. El departament de Cultura no n'havia autoritzat la sortida de les obres perquè estan catalogades i protegides per la llei del patrimoni català.

Albiol avisa els consellers empresonats que no els "perdonaran"

En una visita al mercat de Llefià de Badalona, Albiol també ha tingut paraules per als consellers empresonats i l'estratègia judicial que fan servir per demanar sortir de la presó: "Per molt que s'abaixin els pantalons, no els perdonarem". De fet, Albiol ha tornat a posar en valor l'article 155 de la Constitució perquè considera que està provocant que els consellers "renunciïn als seus ideals", però assegura que li fa "vergonya que diguin que tot era una broma" després de provocar "divisió social", ha dit.

Per això considera que "han de pagar políticament i als jutjats pel mal que han fet", per molt que ara acatin la Constitució i alguns es presentin a unes eleccions convocades a través de l'article 155.