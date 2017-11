Alcoberro: "Donarem suport a les tres candidatures que defensen la República Catalana"

El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha assegurat aquest dijous al matí que la feina de les entitats "és donar suport a les tres candidatures que defensen la República Catalana". En ser preguntat sobre l'acord entre Junts per Catalunya i ERC per aparcar la unilateralitat, al qual la CUP no s'ha unit, Alcoberro ha considerat que "la referència a la bilateralitat remet al fet que sempre hem intentat un referèndum pactat, el que passa és que no es va poder fer". En aquest sentit considera que els punts programàtics en comú entre Junts per Catalunya i ERC són "una referència molt explícita a Europa", s'entén que perquè faci d'intermediari entre l'Estat i Catalunya.

Per la seva banda, el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri, ha recalcat que les entitats valoren "de manera positiva" que els partits tinguin uns punts àmpliament compartits, però que són "respectuosos amb totes les posicions": "Tenim una relació molt estreta amb la CUP, i si té alguna cosa a explicar en parlarem respectant la posició de cadascú".