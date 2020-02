Alejandro Fernández (PP) veu possible una coalició amb Cs a Catalunya: "No descarto absolutament res"

L'anunci del president de la Generalitat, Quim Torra, de convocar eleccions un cop el Parlament aprovi els pressupostos està multiplicant els moviments dels partits en clau electoral. Un dels fronts oberts és si Cs i el PP seran capaços de fer una coalició. Els dos partits hi estan oberts però, per ara, l'acord sembla lluny.

Aquest dimarts el líder dels populars catalans, Alejandro Fernández, ho ha vist amb bons ulls: "No descarto absolutament res". Malgrat la predisposició, no s'ha estalviat els retrets cap al partit taronja. El primer, quan ha recordat que els populars ja volien aquesta aliança electoral en el passat i sempre van trobar la porta tancada del partit de Lorena Roldán. "Se'ls hi va plantejar a les dues últimes eleccions generals i ens van dir que ni parlar-ne", ha criticat. També ha assegurat que el retrocés de Ciutadans es deu al fet que, "malgrat la victòria rotunda" que van obtenir a les eleccions catalanes del 21-D, després "no van fer determinats deures".

Sigui com sigui, per a Fernández aquesta fórmula electoral serviria per "reunificar l'espai de centredreta constitucionalista" i s'ha mostrat convençut que es convertiria aviat en una "alternativa clarament guanyadora". Malgrat això, ha assegurat que no hi ha negociacions formals per tractar el tema –només comentaris de "passadissos"– i ha argumentat que no hi podran ser fins que Ciutadans no celebri primer el seu congrés, fixat per al 10 de març.

Així, el dirigent popular ha considerat que primer Ciutadans ha de superar la seva "divisió interna" i, un cop es vegi "com resolen la discrepància", negociar seriosament si aquesta aliança electoral és possible. Si aquesta coalició acabés fructificant, una de les principals qüestions seria qui la lideraria. Cs podria reclamar que el cap de files fos per a ell, ja que té 36 diputats al Parlament i el PP 4, però els populars podrien demanar que fos seu tenint en compte que tenen 88 escons al Congrés pels 10 que tenen els taronges, que es van desplomar en els últims comicis generals. Fernández no ha volgut prefixar una posició i, fins i tot, no descarta que sigui un candidat "independent", sense carnet de cap de les dues formacions. "Sempre dic que no pots posar condicions apriorístiques sine quan non", ha resolt. De fet, no s'ha descartat ni a ell mateix com a candidat.

Sí que ha descartat que en aquest aliança constitucionalista hi puguin entrar el PSC i Vox. Els primers, perquè segons Fernández en els últims temps s'han acostat a ERC. Els segons, perquè alguns dels seus "missatges s'aparten del constitucionalisme".

Sessió de control

Fernández ha considerat que Torra "formalment ja no hauria de ser president" però, malgrat tot, ha anunciat que demà li formularà una pregunta en la sessió de control al Govern al Parlament. "Per a nosaltres no és president, però això ho haurà de determinar un jutjat", ha acabat admetent. Ha insistit que portaran el president de la Generalitat als tribunals perquè consideren que està incorrent en un delicte d'"usurpació de funcions".