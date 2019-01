Almenys 13 organitzacions d'observadors internacionals seguiran el judici al Procés i reclamen ser a la vista

La plataforma International Trial Watch - Catalan Referendum Case, creada per facilitar la presència d'organitzacions internacionals com a observadors durant el judici del Procés, ha explicat aquest dimarts que han sol·licitat al Tribunal Suprem cinc places per poder seguir en directe les declaracions des de la sala de vistes. En concret, almenys 13 organitzacions d'observadors internacionals seguiran l'evolució de tot el judici, que se sumaran a un grup format per 15 acadèmics espanyols de reputat prestigi i tres experts internacionals independents.

Es tracta d'associacions com l'American Bar Asociation, fundada el 1878, amb seu a Chicago i amb 410.000 membres, o la xarxa europea Euromed Rights, amb seu a Copenhaguen i que engloba més de 80 organitzacions estatals de drets humans de més de 30 països. Els catedràtics espanyols, al seu torn, elaboraran un informe comú al final del judici sobre drets fonamentals i garanties processals, així com possibles vulneracions dels drets de reunió i manifestació, expressió i participació política.

"Davant les sospites que envolten aquest cas des del seu inici és fonamental des del punt de vista democràtic, perquè sigui sa i higiènic, que hi hagi experts i juristes de prestigi que el segueixin", ha defensat en roda de premsa des de Madrid Alejandro Gámez, membre de l'Associació Lliure d'Advocats, una de la impulsores del col·lectiu.

Anaïs Franquesa, membre del col·lectiu Irídia –un altre impulsor de la plataforma– ha explicat en roda de premsa que la seva idea és que cada setmana puguin entrar a la sala de vistes representants de cinc organitzacions diferents i que vagin fent torns durant tot el judici.

No entendrien que el Suprem els tanqués les portes i els obligués a seguir els interrogatoris per televisió. És el que va defensar ahir la fiscal general de l'Estat, María José Segarra, que va assegurar en declaracions als periodistes que el judici ja serà "molt transparent" en ser televisat i que amb això n'hi ha prou per seguir-lo.

Fonts jurídiques citades per Europa Press assenyalaven aquest dilluns que la intenció del Suprem és no concedir les cinc places per a observadors internacionals perquè considera que són "de part" de l'independentisme.

La plataforma assegura que no té cap vincle en aquest sentit i que es tracta "d'organitzacions que mai s'han posicionat a favor del dret a decidir o de l'independentisme a Catalunya", però que en canvi ara estan preocupades perquè es compleixi l'article 5 de la Convenció Europea: el dret a un judici just, segons ha explicat Robert Sabata, de l'Associació Catalana de Drets Humans.

Sabata també ha recordat que en els seus anys com a observador internacional no s'ha trobat mai que li tanquessin les portes d'una vista, fins i tot a Turquia. "Les persones que venen han observat judicis a tot el món i mai han tingut problemes per entrar a la sala. A Turquia el tribunal ha acceptat que hi hagi observadors i mai hi ha hagut cap trava", ha insistit.