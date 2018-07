Altafaj nega que la Generalitat pagués als observadors internacionals de l'1-O

L'exdelegat del Govern a Brussel·les Amadeu Altafaj ha negat aquest dimarts que la Generalitat pagués al The Hague Center for Strategic Studies per les seves funcions en la missió d'observació internacional que va arribar a Catalunya pel referèndum de l'1-O. Segons ha declarat –com a investigat– al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, els diners que va cobrar l'institut holandès anaven destinats a un informe estratègic sobre riscos de seguretat i de geopolítica en assumptes com el Brexit, el conflicte siri, l'arribada de Donald Trump a la presidència dels Estats Units, la situació de Rússia i l'amenaça jihadista.

Els informes de la Guàrdia Civil vinculen les despeses dels observadors internacionals al Diplocat, que hauria abonat 315.316,29 euros i hauria deixat a deure 52.815,78 euros en concepte de vols, allotjament, lloguer d'espais per a aquests observadors i serveis de subscripció i traducció a l'anglès.

Segons Altafaj, els informes que van demanar estaven justificats, perquè la Generalitat havia assumit l'estratègia de promoure i defensar Catalunya a Europa i al món. L'exdelegat a Brussel·les, que recentment va refusar tornar a ocupar el càrrec, només ha respost a la seva defensa per confirmar que va fer dos pagaments de 167.065 i 119.700 euros a aquest institut, i que va quedar pendent un últim pagament de 47.365 euros que no es va fer efectiu perquè la Generalitat va ser intervinguda pel govern espanyol.

Pagament a delegats

L'ex secretari general del Diplocat Albert Royo, que també ha declarat com a investigat, ha explicat que van fer-se càrrec del viatge i els hotels de diversos delegats parlamentaris que els van demanar ser a Catalunya els dies previs a l'1-O. En total, una despesa de 40.000 euros.

Durant la seva declaració, en què només ha contestat a les preguntes de la seva advocada, Royo ha desvinculat el Diplocat del departament d'Exteriors, ja que es tracta d'un consorci publicoprivat format per 39 patrons i que prenia les seves pròpies decisions sense dependre del Govern. En aquest sentit ha subratllat que el Diplocat no va rebre cap advertiment dels tribunals de justícia ni per l'1-O ni quan es va celebrar la consulta del 9-N, les eleccions del 27 de setembre del 2015 i, fins i tot, per Sant Jordi.

Villatoro desvincula de l'1-O el registre de catalans a l'exterior

Aquest dimarts també ha comparegut l'ex secretari general d'Exteriors Aleix Villatoro (actualment director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament), que ha desvinculat el registre de catalans a l'exterior de l'1-O. Segons ell, només servia per prestar serveis com la targeta sanitària o el Carnet Jove.

Una trentena de treballadors de la Generalitat s'han concentrat davant la Ciutat de la Justícia per donar suport als investigats.