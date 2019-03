Álvarez de Toledo: "TV3 o és de tots o de ningú. Es tanca i punt"

La candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha reclamat aquest dissabte canvis en els continguts informatius del canal públic de televisió de Catalunya, TV3, i ha assegurat: "O TV3 és de tots o no és de ningú, es tanca i punt". Álvarez de Toledo ha denunciat que "TV3 s'ha convertit en una televisió residual que només veuen els addictes al règim, els que dormen amb el llaç lloc". En realitat TV3 és la cadena més vista a Catalunya en els darrers 19 mesos i al mes de febrer va obtenir una quota d'audiència del 16,2% mentre Antena 3 i Telecinco se situaven en l'11,1% i 10,2% respectivament.

La primera candidata dels populars per Barcelona ha fet aquestes afirmacions en l'acte de presentació dels caps de llista per les quatre circumscripcions catalanes, que ha clausurat el president del PPC, Alejandro Fernández. "La Junta Electoral Central (JEC) ha dit a TV3, que tots paguem i que només a ells (els independentistes) representa, que no podia fer servir expressions com "presos polítics", cosa que la candidata li sembla de "sentit comú".

Davant d'aquesta decisió, ha afegit que el president de la Generalitat, Quim Torra, a qui ha definit com "testaferro d'un pròfug", en al·lusió a l'expresident català Carles Puigdemont, ha "cridat 'censura'". "Burda censura és la que exerceix TV3 cada dia contra la meitat de Catalunya. Fins a tal punt que TV3 s'ha convertit en una televisió residual que només veuen els addictes al règim, els que dormen amb el llaç lloc. O TV3 és de tots o no és de ningú, es tanca i punt ", ha assegurat la candidata. I això que segons el Consell de l'Audiovisual de Catalnya (CAC) TV3 i Catalunya Ràdio tenen els informatius més plurals.

Sobre la decisió de la JEC perquè es retirin els llaços grocs dels edificis públics catalans, ha rebutjat que siguin "un símbol pacífic" o una "divisa democràtica" sinó que, segons el seu criteri, "fan efectiva la submissió dels ciutadans lliures i iguals de Catalunya". Cayetana Álvarez ha explicat que rebutja la proposta del candidat independentista Jordi Sànchez de participar en un debat electoral a la presó perquè està processat per "delictes greus contra la democràcia" i la seva presència en una candidatura li produeix el mateix rebuig "que les de Tejero o Milans del Bosch, que també van atemptar contra la democràcia". Per això, proposarà un canvi legislatiu perquè les persones processades per rebel·lió no puguin ser candidates.

Aquesta setmana, ha ironitzat la candidata popular, "s'ha posat de moda el perdó i està ple de gent que exigeix que es demani perdó pel passat, per la presa de Mèxic, pel 1714, la Guerra Civil ...". "Em pregunto quan ens demanaran perdó a nosaltres pel present", ha afegit, abans de preguntar-se quan els responsables del Procés "demanaran perdó a la resta d'Espanya i de Catalunya per la destrucció civil de Catalunya".

"Si tinguessin vergonya, s'agenollarien", ha afegit, abans de destacar que en el judici del Procés que se celebra al Tribunal Suprem "es demostra fins on va arribar la infecció moral del procés, la destrucció del teixit moral, econòmic, familiar, amical... ". "Demaneu perdó als ciutadans de Catalunya, als demòcrates espanyols, i quan ho facin, jo els contestaré: de moment, jo no perdono", ha finalitzat.