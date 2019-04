Álvarez de Toledo, sobre la violència masclista: "No hi ha una organització d’homes que es dediqui a matar dones"

La candidata del PP per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha tornat a insistir que no "s'instrumentalitzi" la violència de gènere amb finalitats polítiques i, especialment, s'ha dirigit a Pedro Sánchez, a qui ha acusat d'utilitzar aquest tema per guanyar vots en la recta final per la cursa del 28-A. En el Fòrum Primera Plana, la candidata popular ha afirmat que no hi ha una "organització" d’un conjunt d’homes que digui que s’han de matar les dones: "No hi ha una organització d’homes que es dediquin a matar dones".

Després de la polèmica que van generar les declaracions que va fer en el debat de TVE sobre el consentiment en les relacions sexuals, Álvarez de Toledo s'ha refermat en la seva posició contrària al feminisme. La candidata popular ha defensat la seva postura utilitzant una comparació amb ETA i Terra Lliure. Álvarez de Toledo creu que al País Basc i a Catalunya sí que hi havia organitzacions que demanaven "matar espanyols", com és el cas d’ETA i Terra Lliure, però que en el cas de les dones no hi ha una "organització d'homes" que pretengui matar dones.

Sobre Catalunya, Cayetana Álvarez de Toledo ha defensat que l’independentisme ha intentat "destruir l’Espanya constitucional" i que ho ha fet perquè, precisament, "l’Estat constitucional el va tractar de forma fenomenal". La candidata popular creu que l’origen de tot plegat és en l’etapa de Jordi Pujol, perquè, segons Álvarez de Toledo, "quan parlava un nacionalista català a l’Estat era com si parlés tot Catalunya". En aquest sentit, la candidata popular ha assegurat que "es va desprotegir els demòcrates i constitucionalistes catalans". Álvarez de Toledo també ha alertat que una victòria de Pedro Sánchez aquest diumenge suposaria un "risc de recessió i de secessió" d’una part de l’estat espanyol.

En referència als pactes postelectorals, la candidata popular ha tornat a defensar un acord amb Ciutadans i també amb Vox, tot i que ha admès que hi ha coses del partit d’extrema dreta amb les quals no està d’acord, com per exemple quan defensa la dissolució de les autonomies o posar murs per frenar la immigració il·legal. Álvarez de Toledo ha tornat a qualificar Vox de partit "nacionalista" que, ara per ara, ha dit que està "dins l’espai constitucional" i que "comparteix les agressions a l’Estat constitucional", en referència a l’independentisme català.