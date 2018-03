Amnistia torna a demanar la llibertat dels Jordis però reitera que és "massa d'hora" per dir que són presos polítics

Amnistia Internacional (AI) ha tornat a demanar aquest divendres la "sortida immediata de presó" de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i la retirada dels càrrecs "desproporcionats" que se'ls imputen. El dia en què es compleixen cinc mesos exactes de l'entrada a Soto del Real dels dos líders independentistes, l'organització deixa clar que la presó preventiva és "injusta i injustificada" en el seu cas, però també reitera que no se'ls pot considerar presos polítics.

"En la fase actual d'instrucció és massa d'hora per valorar si encaixen en aquesta definició", ha afirmat la coordinadora de l'organització a Catalunya, Adriana Ribas, després de reunir-se amb el president del Parlament, Roger Torrent, i ha afegit: "Esperarem com avança fase d'instrucció per valorar altres elements i característiques del cas". Ha recordat, a més, que l'organització parla de "presos de consciència" i no de presos polítics. Pel què fa als casos d'Oriol Junqueras i Joaquim Forn, Ribas també ha dit que es troben en una "fase judicialment molt inicial".

La coordinadora d'AI a Catalunya i el responsable de relacions institucionals, Eduard Martínez, han traslladat a Torrent les seves "preocupacions" sobre la situació dels drets humans a tant a Espanya com a Catalunya, "en matèria, especialment, d'atacs a la llibertat d'expressió", ha explicat Ribas. La situació dels Jordis i "l'ús excessiu de la força" per part de la policia espanyola i la Guàrdia Civil l'1-O també han estat presents en la conversa. A l'inici de la reunió,els representants d'Amnistia han regalat al president del Parlament l'últim informe anual de l'organització sobre la situació dels drets humans al món.