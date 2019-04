El que pensava Ángel Garrido sobre Cs abans d'incorporar-s'hi: "És un partit oportunista sense límits"

"M'uneixo a un projecte de centre, liberal, integrador, de futur i guanyador", ha publicat avui al seu compte de Twitter el president de la Comunitat de Madrid pel Partit Popular, Ángel Garrido. Però el fins ara popular i número quatre a la llista de les europees no es referia al PP. Avui mateix, s'ha fet pública la notícia que Garrido és el nou fitxatge de Ciutadans i figurarà com a número tretze a les llistes d'Ignacio Aguado, per la Comunitat de Madrid.

Però Garrido, que ara està decidit a "seguir treballant pels madrilenys des del centrisme", no sempre ha tingut la mateixa opinió sobre la formació taronja ni sobre el propi Aguado. Fa menys d'un any, Garrido va titllar-lo de socialista. "No ha trobat ni el seu niu ni la seva identitat política. Vol ser liberal, progressista, vol ser gairebé democratacristià, ho vol ser tot. Jo li aclariré per a què vostè comenci a ser feliç, senyor Aguado. Vostè és socialista", sentenciava en una compareixença. A més, Garrido el va acusar de no tenir principis quan, al seu compte de Twitter deia que al líder de Ciutadans a Madrid li era igual si governava amb el PSOE. "Als seus votants segur que no", deia. Ara, tot i la picabaralla, van de la mà.

No hace falta añadir nada más. Sobran comentarios. pic.twitter.com/aEtRiU3tRJ — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) 24 de abril de 2019

Interesante la falta de principios del líder de @Cs_Madrid. A él le da igual gobernar con el PSOE en Madrid. A sus votantes seguro que no. pic.twitter.com/kgz1Bhme6D — Ángel Garrido (@angelgarridog) 25 de enero de 2018

Garrido també va disparar contra Ciutadans. Va criticar la formació de Rivera diverses vegades a través del seu compte de Twitter. Populistes, incongruents, oportunistes, de crítica fàcil i incoherent, eren alguns dels insults que propinava a aquest partit i que recollia en el seu perfil. Fins i tot, els acusava de jugar brut.

El oportunismo de Ciudadanos no tiene límites. Según les convenga para su discurso, traen a la Asamblea de Madrid asuntos que no son competencia de las Comunidades Autónomas. Es decir, trabajan para su titular y no por los madrileños. #PlenoAsamblea pic.twitter.com/6DJF1ckTSu — Ángel Garrido (@angelgarridog) 18 de octubre de 2018

Los votantes de Ciudadanos deben saber que su partido está haciéndole el juego sucio a la izquierda en la Comunidad de Madrid. @SER_Madrid — Ángel Garrido (@angelgarridog) 23 de enero de 2018

L'últim mes d'octubre, Garrido afirmava que "l'oportunisme de Ciutadans no te límits": "Segons els convingui pel seu discurs, porten a la Assemblea de Madrid assumptes que no són competència de les Comunitats Autònomes. És a dir, treballen pel seu titular i no pels madrilenys".

En las 4 mesas celebradas para un Pacto por la Justicia, Ciudadanos no ha hecho NINGUNA aportación.



Hechos y no palabras #PlenoAsamblea 🎥👇🏼 pic.twitter.com/6KHOk0HpZS — Ángel Garrido (@angelgarridog) 8 de noviembre de 2017

Respetamos los procesos judiciales. Ciudadanos, en cambio, quiere ser juez y parte, porque parece que de espías algo saben ellos

👇🏼🎥 pic.twitter.com/Zdt8qoqr0M — Ángel Garrido (@angelgarridog) 15 de diciembre de 2016

Anteriorment, a finals del 2017, Garrido assegurava que "Ciutadans no havia fet cap aportació" pel Pacte de la Justícia, com si que ho havien fet els populars, al seu parer. Segons Garrido, el PP respecta els processos judicials i "Ciutadans, en canvi, vol ser jutge". Pel president de la Comunitat de Madrid, els populars coneixien als madrilenys mentre que "Ciutadans se suma a tot gratuïtament i desconeix les activitats d'estiu que organitzen els ajuntaments" des de fa anys. Fins i tot defensava aferrissadament a la seva companya Cristina Cifuentes, davant les "mentides i difamacions" de Ciutadans als quals acusava de tenir vocació d'actors i actrius. "Se'ls dona molt bé el docudrama i la ciència ficció", intentava desacreditar-los. "El populisme pop de Ciutadans: saber que alguna cosa no és certa però preguntar per crear incertesa", criticava amb duresa.

En Ciudadanos hay mucha gente con vocación de actores y actrices. Se les da muy bien el docudrama y la ciencia ficción



🎥 #PlenoAsamblea pic.twitter.com/RnUMLXAGkp — Ángel Garrido (@angelgarridog) 16 de marzo de 2017

El populismo pop de Ciudadanos: saber que algo no es cierto pero preguntar para crear incertidumbre. #PlenoAsamblea #Telemadrid pic.twitter.com/dzcPFLGtQJ — Ángel Garrido (@angelgarridog) 20 de octubre de 2016

Avui mateix, el compte de 'Maldita Hemeroteca' ha recuperat les paraules de Garrido que considerava que, ara, "els espanyols saben que apostar per Ciutadans" és el mateix que "no saber per a què s'aposta, doncs podria ocórrer qualsevol cosa". Però avui s'ha conegut que és ell qui aposta per aquest partit. D'un dia per l'altre ha estat ell qui ha demostrat que amb la formació taronja pot passar qualsevol cosa.