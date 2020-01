Anticorrupció demana que s'investigui el síndic de greuges per suborn impropi

La Fiscalia Anticorrupció ha sol·licitat al titular del jutjat central d'instrucció número 5 de l'Audiència Nacional, José de la Mata, que iniciï els tràmits per investigar per un delicte de suborn impropi el síndic de greuges, Rafael Ribó. Segons publica 'El Periódico', el cas es remunta a quan Ribó va viatjar amb el seva filla a la final de la Lliga de Campions a Berlín el 2015 per compte d'un empresari imputat en el cas del 3%.

En l'escrit del fiscal, recollit per Europa Press, Anticorrupció detalla que el juny del 2015 l'empresari Jordi Soler "va decidir convidar diverses personalitats de l'àmbit del partit polític de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) o d'institucions públiques" catalanes a la final de Berlín.

Segons els investigadors, el viatge va tenir un cost total de 39.300 euros

Entre elles hi havia l'exdiputat convergent Ramon Camp, que després de rebre un mail de Soler amb indicacions per quedar a l'aeroport de Barcelona va contestar "introduint" dos nous convidats –Ribó i la seva filla–, tal com recull l'intercanvi de missatges trobat per la Guàrdia Civil al mòbil de l'empresari.

"El Rafael [Ribó] té una entrada provinent del Barcelo[na] i em pregunta si hi ha plaça per a la seva filla", deia el missatge de Camp. "Oki. Ara ja som 14 i 14", va contestar l'empresari, i a continuació va demanar-li les dades dels viatgers.

El viatge, que efectivament es va produir i en què van participar Ribó i la seva filla –el mateix síndic ho ha admès en públic–, incloïa el lloguer d'un avió i d'una furgoneta per als desplaçaments a Berlín. Segons els investigadors, va tenir un cost total de 39.300 euros i es va facturar a nom d'Electromecànica Soler, Grup Soler Constructora i Soler Global Service, tres empreses de Jordi Soler sota la lupa de la justícia per la sospita d'encobrir comissions a Convergència a canvi d'obra pública.

Per a la Fiscalia, aquesta conducta de Ribó podria incórrer en un delicte de "suborn impropi", ja que el síndic "no manté relacions d'amistat o afecte amb Soler" i "no només accepta ser convidat sinó que pren la iniciativa per obtenir més benefici al sol·licitar expressament que també sigui convidada seva filla".

Explicacions al Parlament

Ribó ja va comparèixer al Parlament per aquest afer a mitjans de setembre de l'any passat. Allà va considerar que va ser un "error" per part seva haver participat en aquesta expedició, però va negar que es tractés de corrupció. També va rebutjar qualsevol mena relació amb el cas del 3% i la seva compareixença va derivar en un intercanvi de retrets amb Cs, a qui Ribó va acusa de "difamació". El síndic va argumentar que el motiu de sumar-se a l'expedició a Berlín va ser la seva amistat amb Camp –amb qui havien coincidit al Parlament com a diputats– però va negar que tingués vincles amb Soler.

Aquest matí, la formació taronja ha reaccionat a la notícia registrant un escrit al Parlament demanant que Ribó torni a comparèixer a la cambra legislativa per donar explicacions sobre la nova informació sobre el cas. La líder del partit a Catalunya, Lorena Roldán, ha anunciat a més que s'ha posat en contacte "amb la resta de l'oposició" per "instar a la seva destitució" del càrrec.

Després de 15 anys en el càrrec, el síndic de greuges té el mandat caducat des del febrer de l'any passat. Ribó, però, segueix al seu lloc de manera interina perquè els partits polítics no aconsegueixen pactar un substitut que tingui prou suports al Parlament per prosperar i que es produeixi el relleu.