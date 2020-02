Santi Vila: "Si les eleccions fossin demà, no em sento representat per cap partit"

L'exconseller Santi Vila ho té clar, calen eleccions aviat per decidir quina és l'estratègia majoritària del sobiranisme. Ara bé, si fossin demà, no sabria a qui votar. Així s'ha expressat l'exconseller del PDECat en una entrevista a l'ARA amb Antoni Bassas, després de presentar el seu nou llibre ' Vèncer i convèncer', un assaig que explica la seva experiència en el judici al Tribunal Suprem, qüestiona el Procés i aposta per una via pactada. Vila ha assegurat que es necessiten eleccions de forma "urgent" per aclarir l'estratègia independentista que té més suport electoral, en relació a si guanya la de l'expresident Carles Puigdemont o la d'Oriol Junqueras, que s'erigeix com a independentisme "pragmàtic".

Vila, però, que assumeix el pragmatisme, ha confessat que no sap a qui votar: "Si les eleccions fossin demà, no em sento representat per cap partit". L'exconseller del Govern de Carles Puigdemont considera que s'ha d'obrir un diàleg sense necessitat d'un mediador (la darrera disputa entre JxCat i ERC) i que s'ha de resoldre el conflicte polític, però que també s'ha de tornar a parlar d'ideologia en el sentit més social i econòmic.

Segons ell, l'estat espanyol també necessita apostar pel diàleg, ja que no pot aguantar que hi hagi uns dos milions i escaig de persones a favor de la independència i no oferir cap alternativa. En tot cas, aquesta negociació hauria -a parer seu- de començar per resoldre les situacions personals. "El conflicte humà s'ha de resoldre abans del conflicte polític", ha dit Vila en relació a la situació dels presos polítics. Sense mullar-se, però, sobre quina solució prefereix perquè surtin de la presó, si l'amnistia, l'indult o la reforma del Codi Penal en relació a la sedició, sí que ha dit que veu "més recorregut" en aquesta darrera via.

En relació al conflicte polític, Vila ha apostat per una "actualització constitucional" sense deixar de banda l'objectiu de la independència com a últim horitzó. "Hi ha un greuge objectiu, que no és sentimental", ha dit, reclamant també una millora de finançament. Per a Vila, això seria una "reconciliació" amb Madrid que s'ha d'explorar, ja que creu que ara mateix l'autodeterminació és molt complicada. És a dir, l'exconseller aposta per una "devolució màxima" a l'estil del que es va posar sobre la taula a Escòcia, anant més enllà de la darrera reforma de l'Estatut.

De fet, fins i tot ha dit que no sap què votaria en un referèndum acordat sobre la independència. Per a l'exconseller el més important és poder tenir el "dret" i que, en funció d'això decidiria el que cregui millor: per a ell seria clau saber, per exemple, en quina situació quedaria una Catalunya independent en el marc de la Unió Europea.

Visita a Puigdemont a Waterloo

En l'entrevista, Vila també ha explicat que, un cop el Tribunal Suprem li va retornar el passaport, va poder visitar l'expresident Carles Puigdemont a Waterloo. "Vaig visitar Puigdemont i sento admiració de com porta la creu de l'exili i la presidència. Vam deixar de banda les discrepàncies", ha afirmat. L'exconseller del Govern -que va dimitir just abans de la declaració d'independència del 27 d'octubre del 2017 perquè no la compartia- ha admès que no comparteix el diagnòstic de la situació amb Puigdemont i tampoc l'estratègia a seguir a partir d'ara. En aquest sentit, ha considerat que -a diferència del que diu Marta Pascal- sí que es pot "discrepar" de Puigdemont.

"Jo discrepo molt de Puigdemont, i és possible discrepar d'ell. Les seves decisions polítiques s'han de contextualitzar, perquè és un home contra la paret", ha dit. En aquest sentit creu que l'expresident ara ha prioritzat la "lleialtat" en les relacions polítiques dins l'espai de Junts per Catalunya a la "vàlua".



Ha defensat, però, el seu rol institucional. "Puigdemont exhibeix públicament un compromís impecable amb la institució que representa, ell fa un anàlisi que no comparteixo però això és compatible amb l'admiració", ha afegit l'exconseller Vila.

"No votaria els pressupostos"

Pel que fa al debat de l'espai postconvergent i els grups en què també participen militants o exmilitants del PDECat que no estan d'acord amb Puigdemont -com l'anomenat grup de Poblet-, Vila ha apostat per "anar tots junts". A parer seu, no són tant diferents del que es pensen i creu que la formació hauria de ser prou ampla per incloure independentistes, sobiranistes i catalanistes."Des de fora és fàcil, però la meva única recomanació és que han d'anar junts", ha acabat.

A parer seu, si s'aconsegueix que els presos surtin en llibertat, "aflorarà de nou el debat ideològic". Així, ha defensat un model de col·laboració pública i privada, potenciant també les empreses pel creixement de l'economia o l'escola concertada. En aquest sentit, ha dit que ell "no votaria els pressupostos de la Generalitat mai a la vida", els que ahir van superar el primer tràmit al Parlament amb el suport de JxCat, ERC i la CUP: "Si fos diputat del PDECat tindrien problemes per fer-m'ho votar". Segons la seva opinió, tenen un biaix ideològic a l'esquerra pel que fa a l'educació i augmenten massa la pressió fiscal a Catalunya.