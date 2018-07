El vicepresident de Govern, Pere Aragonès, no acudirà a la reunió del consell de política fiscal i financera prevista per dijous. La portaveu, Elsa Artadi, ha explicat que el Consell Executiu ha abordat aquesta qüestió i que s'ha decidit no enviar-hi la màxima representació de l'àmbit econòmic. Tot i això, ha aclarit que el Govern encara no té clar si hi anirà un alt càrrec del departament de Vicepresidència o finalment no hi haurà cap representació.

Artadi ha explicat que el Govern prioritza les "reunions bilaterals" amb l'executiu espanyol i ha recordat que en les trobades del consell de política fiscal i financera "només compta el vot del ministeri". "Només es comuniquen fets", ha dit la portaveu per exemplificar que la Generalitat no té cap poder de decisió.

Paral·lelament a la roda de premsa i després de la reunió del Consell Exeuctiu el president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha reunit amb el president de Flandes, Geert Bourgeois, al Palau i després oferiran una compareixença conjunta. La trobada havia de ser abans de la roda de premsa de la portaveu Artadi però finalment s'ha hagut de retardar per problemes en el vol de la delegació flamenca.

El Govern crea la nova empresa pública ATL

Aquest dimarts, Artadi ha comparegut conjuntament amb el conseller de Territori, Damià Calvet, per explicar els acords de Govern en relació a la recuperació de l'empresa Aigües Ter-Llobregat (ATL), tal com marcava la sentència del Tribunal Suprem sobre la privatització d'aquest ens. El Consell Executiu ha creat un nou ens perquè gestioni la xarxa d'abastament d'aigua en alta a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Aquest era un compromís que JxCat i ERC van adquirir amb la CUP durant la negociació de la investidura. És per això que Calvet ha considerat que el Govern no tindrà problemes per convalidar el decret de creació de la nova empresa pública al Parlament. Està previst que l'1 de gener del 2019 la nova empresa ja estigui en marxa.

El conseller de Territori ha detallat que el Govern impulsarà a partir d'ara una comissió d'assessorament per liquidar el contracte amb l'empresa que s'havia venut l'ens -on hi participarà Territori, Presidència i Vicepresidència- i que també determinarà el cost d'indemnització que l'executiu li ha d'atorgar.

Torra dona suport a la Crida de "forma individual"

Artadi també ha aclarit que el suport del president, Quim Torra, a la Crida Nacional per la República és a "títol individual" i que com a Govern no hi donen suport explícit, ja que és un executiu format per una coalició de diferents formacions polítiques.

Tot i que bona part dels consellers de JxCat ja han anunciat que s'hi han adherit, Artadi ha considerat que la Crida no afectarà les relacions amb ERC dins el Govern.

Nomenament dels delegats territorials

Després d'un mes i mig del nou Govern, el Consell Executiu ha nomenat els delegats al territori. Destaca la delegació del Penedès, de nova creació, en què s'hi ha nomenat Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès. En la resta de llocs s'hi han situat Juli Fernàndez (Barcelona); Alba Camps (Catalunya Central); Pere Vila (Girona); Ramon Farré (Lleida); Rosa Amorós (Alt Pirineu i Aran); Òscar Peris (Tarragona); i Xavier Pallarès (Terres de l'Ebre).