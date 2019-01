Aragonès obre la porta a articular propostes de Sánchez al marge dels pressupostos

El vicepresident català i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha obert aquest dimarts la porta a articular algunes de les propostes que el president espanyol, Pedro Sánchez, vincula a l'aprovació dels pressupostos a part, encara que l'independentisme no li doni suport als comptes. Per exemple, la que fa referència a allargar el permís de paternitat: "En la mesura de les nostres responsabilitats, treballarem en qualsevol dels escenaris per fer-ho possible", ha assegurat en declaracions als mitjans, després de visitar la primera criatura de l'any nascuda a Catalunya.

En el mateix sentit, el vicepresident ha defensat que la relació entre els governs espanyol i català "s'ha de mantenir", independentment que els grups parlamentaris tinguin les seves desavinences al Congrés. "Sempre hem separat el que és el diàleg entre governs del que és la posició dels grups parlamentaris al Congrés", ha dit Aragonès després de visitar la primera nadó de l'any nascuda a Catalunya en la Mútua de Terrassa.

"En la pitjor de les circumstàncies, en la que al Congrés (els grups) tinguessin la pitjor de les relacions, la relació entre governs s'ha de mantenir", ha incidit, i ha recordat que els ciutadans de Catalunya i de la resta de Espanya "reclamen que els governs siguin responsables, dialoguin i trobin solucions", independentment de la posició que els partits tinguin a la cambra baixa.

Reclama que el judici del Procés acabi en "absolució"

D'altra banda, Aragonès ha confiat que el 2019 "sigui un any en què s’afronti finalment una solució política, i no judicial, als problemes que en aquests moments hi ha entre Catalunya i l’estat espanyol". En declaracions a la premsa amb motiu de la visita al primer nadó de l’any, Aragonès ha senyalat que el desig del Govern pel nou any és que el judici contra els líders del procés, previst per aquest 2019,"acabi amb absolució". "Des del nostre punt de vista no hi ha hagut delicte rebel·lió, ni de sedició ni de malversació", ha asseverat el vicepresident, remarcant que la Generalitat espera que el procediment "acabi amb la llibertat dels empresonats".

En aquest sentit, també ha reclamat que els nou líders independentistes empresonats a Lledoners, Puig de les Basses i Mas d’Enric siguin alliberats abans de seure al banc dels acusats durant el judici “per afrontar la defensa amb totes les garanties”.

Al mateix temps, però, Aragonès s’ha mostrat escèptic vers l’inici del judici oral. “La nostra confiança en el Tribunal Suprem és molt dèbil, perquè sabem que està altament polititzat”, ha etzibat, si bé ha afegit que el Govern “no deixarà d’exigir justícia i reclamar l’absolució dels responsables polítics que estan acusats per haver posat les urnes”.