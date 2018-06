Arrimadas no en té prou amb l'assistència de Torra a la inauguració dels Jocs Mediterranis: "No hauria de dubtar"

Ciutadans no es conforma amb l'assistència del president de la Generalitat, Quim Torra, als Jocs Mediterranis de Tarragona. Malgrat el malestar en l'independentisme pel discurs que va fer el rei Felip VI el 3 d'octubre, alineant-se amb l'actuació del govern espanyol durant el referèndum, Torra ha decidit aquest divendres assistir a l'acte, en què coincidirà amb el monarca, després de sospesar-ho fins a l'últim moment. Però la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, ha considerat en roda de premsa que el sol fet que "dubtés" sobre si assistir-hi o no ja era censurable. "Ha hagut de sortir a fer una declaració institucional per anunciar que hi va", ha dit: "Ningú hauria de sortir a dir que hi ha d'anar". Arrimadas ha lamentat, a més, que Torra "pràcticament" demanés "perdó" per la decisió: "El Procés és fins i tot a la sopa".

Respecte a l'anunci de Torra que entregaria a Felip VI els informes del Síndic de Greuges sobre la vulneració de drets i llibertats a Catalunya des del mes de setembre de l'any passat, Arrimadas ha lamentat que el president "no es pugui estar de parlar del Procés", i ha sentenciat: "No li podrà entregar cap informe del Síndic sobre la violació de drets del 6 i 7 de setembre perquè no en va fer cap".

Albiol exigeix a Torra que no faci cap "numeret"

Per la seva banda, el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, ha criticat l'actitud de Torra de les últimes hores i li ha exigit que "s'abstingui de fer numerets" durant la inauguració dels Jocs. "Si el que pretén és avergonyir o deixar en ridícul el rei, no ho aconseguirà, sinó que el que farà serà deixar en ridícul el conjunt dels catalans", ha advertit Albiol, que ha demanat que l'acte d'aquest vespre es faci "amb la màxima normalitat i que el president es comporti".

El dirigent popular, a més, ha lamentat que Torra vulgui buscar "la bronca i el cos a cos amb la monarquia aprofitant els Jocs", cosa que considera "inadmissible i una irresponsabilitat molt greu" perquè, ha assegurat, "malmet la imatge de la monarquia, com pretén Torra", i també la de la Generalitat. "Molts països veuran al·lucinats el comportament del president davant del cap d'estat", ha criticat.

Un cap d'estat que, per a Albiol, "representa molts més catalans" que no pas el president de la Generalitat, que considera que només representa "els independentistes". "Es deu pensar que es pot posar al mateix grau que el rei, que es pot posar al mateix nivell que un cap d'estat. La veritat és que estem en mans d'un atrevit i un irresponsable", ha etzibat el líder dels populars catalans.