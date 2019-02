Arrimadas veu "impossible" un acord amb Sánchez després de les generals: "S'ha autodescartat com a soci"

La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha allunyat aquest divendres un possible acord entre la formació taronja i el PSOE després de les pròximes eleccions generals. En una entrevista a TV3 ha assegurat que "amb aquest PSOE de Pedro Sánchez és impossible", i ha argumentat que el president espanyol s'ha "autodescartat com a soci" quan ha sortit del "pacte constitucionalista" per aliar-se amb "el separatisme i el populisme". "Ha demostrat que no és un bon soci per a Cs", ha insistit.

Arrimadas ha aclarit que Cs no és sospitós de "tancar portes prèvies" a acords constitucionalistes, però ha deixat clar que els eventuals pactes han de ser "moderats". No ha volgut pronunciar-se, en tot cas, sobre un possible pacte a l'andalusa amb PP amb els vots de Vox a l'Estat. Negant un cop més que el seu partit hagi pactat amb Vox a la Junta –Cs s'escuda amb el fet que el pacte el va fer el PP–, la cap de l'oposició s'ha limitat a dir que a les pròximes generals sortiran "a guanyar".

Gran part de l'entrevista, en tot cas, ha servit a Arrimadas per carregar contra Sánchez, a qui acusa d'haver "cedit" a l'independentisme i d'haver generat una "situació insostenible". En aquest sentit, ha qualificat d'"escàndol" la figura del relator que el govern espanyol va proposar per a les converses en una taula de partits catalans i estatals i que va portar Cs, el PP i Vox a manifestar-se amb altres formacions d'extrema dreta el passat diumenge. "Suposa acceptar el relat nacionalista que problema és entre Catalunya i Espanya, com si fossin dos països, però aquí problema entre catalans", ha argumentat.

Arrimadas també ha qualificat de "cessió" la taula de diàleg dels partits catalans, impulsada pel PSC i amb la participació en aquests moments del Govern, JxCat, ERC, els mateixos socialistes i els comuns –Cs, el PP i la CUP rebutgen ser-hi–. "Volen buidar de contingut el Parlament i anar creant 'xiringuitos'", ha dit, i ha aprofitat per denunciar que "el Parlament està tancat". "Quan hi ha judici sembla que a Catalunya s'ha d'aturar tot", ha dit, relacionant aquesta situació amb la causa de l'1-O al Tribunal Suprem.

En relació a les primeres sessions del judici, la cap de files de Cs ha dit que els líders independentistes jutjats "es pensaven que tenien una certa impunitat" quan van declarar la independència i que "tot això s'arreglava trucant a Rajoy" i demanant-li que parlés amb els jutges. Arrimadas ha assegurat que manté una "bona relació" amb alguns dels líders independentistes jutjats al Tribunal Suprem i que abans del referèndum els va dir: "Què esteu fent? No us esteu enfrontant a Rajoy, sinó a mig Catalunya".