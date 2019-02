Arrimadas anirà diumenge a casa de Puigdemont a Waterloo per recordar-li que "la República no existeix"

Dissabte passat va visitar Amer, el poble on va néixer l'expresident Carles Puigdemont, per retirar llaços grocs i aquest proper diumenge es presentarà davant la casa de Puigdemont a Waterloo per recordar-li que "la República no existeix". La cap de l'oposició, Inés Arrimadas, ha anunciat aquest dijous la seva intenció de visitar Bèlgica simplement per dir-li que "no és president de res" sinó "un fugit de la justícia". "Li recordarem que la majoria de catalans volen continuar sent catalans, espanyols i europeus", explica en un comunicat fer públic per Ciutadans.

Arrimadas no desaprofita la jornada de vaga d'aquest dijous per criticar el president espanyol, Pedro Sánchez, a qui ha acusat "d'abandonar a milions de catalans". Segons ella, la vaga general ha mostrat "un altre dia de caos a Catalunya amb els carrers presos pels comandos violents encoratjats per Torra". "A Catalunya no hi ha un govern, sinó un desgovern dirigit per un fugit de la justícia a Waterloo".