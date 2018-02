Arrimadas assegura que ha parlat amb Albiol per desbloquejar la investidura i el líder popular ho nega

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, va conversar amb el líder del PSC, Miquel Iceta; el cap de files de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, i el popular Xavier García Albiol per exposar-los la seva proposta de celebrar un ple que desbloquegi la situació si el president del Parlament no proposa un altre candidat a la investidura.

Segons han informat a l'agència Efe fonts de Ciutadans, Arrimadas es va posar en contacte telefònic amb Iceta i Albiol dijous a la tarda, dia en què la formació taronja va registrar la seva proposta del ple de "desbloqueig", per explicar-los aquesta iniciativa, a la qual esperen que se sumin, i la urgència de celebrar-la en vista de "la situació de Catalunya".

El líder popular, però, ha negat que Arrimadas l'hagi trucat per parlar sobre aquesta qüestió, i ha assegurat en una piulada a Twitter que només van intercanviar "dues frases" a través de WhatsApp.

Si dos frases (pero solo dos de verdad) en el whatsapp es una conversación, pues nada... hemos conversado. 🤷🏻‍♂️🤷🏻‍♂️

D'acord amb el reglament de la cambra catalana, dos grups parlamentaris o una cinquena part dels diputats poden proposar la celebració d'un ple específic a la cambra catalana i, per tant, el partit taronja pot impulsar en solitari el ple amb els seus 36 diputats i sense necessitat de consens amb altres partits. En el cas que Torrent no anunciï abans de dimarts l'inici d'una nova ronda de contactes amb els grups parlamentaris per proposar un candidat a la Generalitat alternatiu a Carles Puigdemont, Ciutadans portarà la seva proposta del ple a la reunió de la mesa de dimarts i serà la junta de portaveus qui haurà de decidir la data d'aquest possible ple extraordinari.

La líder de Ciutadans a Catalunya també va conversar amb Domènech aquest divendres al matí, amb el mateix objectiu, tot i que el líder dels comuns es va desmarcar de la proposta d'Arrimadas. De fet, aquest divendres mateix Domènech va registrar una altra proposta de resolució per sol·licitar un altre ple extraordinari que també serveixi per desbloquejar la situació política actual –els comuns ja van anunciar dimarts en roda de premsa que sol·licitarien aquesta sessió plenària.