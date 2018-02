Arrimadas afirma que els missatges de Puigdemont demostren que "s'ha acabat" tant la seva carrera com el Procés

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha afirmat aquest dijous que els missatges de Carles Puigdemont a Toni Comín demostren que no només "s'ha acabat" el 'Procés', sinó també la seva carrera política, i ha considerat que l'independentisme "està fracturat" tot i que ho "amaguin" o "maquillin".

En declaracions a la Cadena Ser, Arrimadas ha valorat així els missatges que Puigdemont va enviar al diputat d'ERC, revelats ahir, en què va afirmar entre d'altres coses que "això s'ha acabat" i que se l'havia "sacrificat" políticament.

Segons Arrimadas, el missatge de Puigdemont d'"això s'ha acabat" es refereix a "tot", tant al final del procés sobiranista com el de "la seva carrera política com a president" de la Generalitat.

La també portaveu nacional de Ciutadans ha opinat, a més, que l'independentisme "està fracturat", tot i que els seus dirigents ho volen "amagar" o "maquillar".

Rivera: "Puigdemont ha de parar de fer l'indi"

En paral·lel, el líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha afirmat que Puigdemont "ha de parar de fer l'indi, tornar a la realitat i deixar que governi un president o presidenta que compleixi les lleis". "El temps de Puigdemont s'ha esgotat, i ara toca una altra vegada el temps de la Constitució”, ha dit a Saragossa, on ha participat a un esmorzar informatiu. Un cop més ha insistit en la necessitat de reformar la Llei electoral, perquè "amb una llei electoral justa avui no estaríem parlant del xou de Puigdemont sinó del govern d’Arrimadas, i estaríem discutint com entra el PSC o el PP en un govern amb Ciutadans". "En comptes d'estar fent això, per la maleïda llei electoral, estem comentant els missatges i el xou d'un home fugit de la justícia i amb cinc delictes a la seva esquena", ha dit, perquè "no és normal que una majoria no separatista no pugui governar".