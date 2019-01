Artadi aborda amb Puigdemont el salt a Barcelona

En el camí cap a la decisió sobre si deixa el Govern i passa a formar part de la llista de l’espai de Junts per Catalunya a Barcelona, Elsa Artadi va fer parada ahir a Waterloo. La consellera de la Presidència va reunir-se a Bèlgica amb l’expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en ple debat sobre el seu futur polític. Un debat que ella mateixa admetia dimarts que estava obert i que ahir va alimentar també el president de la Generalitat, Quim Torra. En una atenció als mitjans durant la presentació del XXI Premi Internacional Catalunya, el cap de l’executiu català va admetre que “s’està debatent” la possibilitat que Artadi creui la plaça de Sant Jaume i es presenti amb la llista de JxCat a l’Ajuntament de Barcelona, però va remarcar que encara res està “tancat” i que les converses s’allargaran “probablement en les pròximes setmanes”.

La trobada d’Artadi amb Puigdemont no fa si no augmentar l’expectativa al voltant de la possibilitat d’un canvi d’aires de la consellera. Com Torra, fonts del seu entorn apunten que la decisió, sigui quina sigui, no es prendrà de manera immediata, sinó en les pròximes setmanes. “Encara està tot molt verd”, afegeixen fonts governamentals. Tanmateix, diverses fonts de l’espai de JxCat consultades donen per fet el pas d’Artadi a la política municipal per acompanyar Joaquim Forn -amb tota probabilitat el cap de cartell, encara que no hi ha cap decisió definitiva- en una llista en què també s’hauria de col·locar Neus Munté -candidata del PDECat- i, previsiblement, Ferran Mascarell. Fonts pròximes al delegat del govern a Madrid -que dilluns va ser a Lledoners-, però, apunten que ell no s’ha mogut de la seva posició i que tot i anhelar una llista unitària vol que abans es parli del projecte de ciutat. “No va de noms”, remarquen.

Davant les diferents candidatures en disputa, ahir a la tarda el president de la Generalitat redoblava la seva crida a treballar per una llista unitària. En un acte al CCCB, Torra va assegurar que farà “tot el possible” per aconseguir una candidatura unitària independentista a la ciutat de Barcelona de cara a les eleccions municipals, una cosa que va considerar una “emergència nacional”. Durant l’acte, el cap de l’executiu català es va “autoimposar” la tasca de recosir els diferents actors que, per ara, preveuen participar als comicis de manera separada. En aquest sentit, Torra va manifestar que la Crida hauria ha de fer el possible per afavorir aquestes llistes conjuntes, informa Ot Serra.

Els dubtes de fer el pas

El paper que jugui la Crida en la llista de JxCat a Barcelona és un dels serrells que estaven per tancar i que van ser sobre la taula de la reunió d’ahir entre Puigdemont i Artadi. “És diferent amb la Crida que sense”, apunten fonts pròximes a la consellera, que també valora les perspectives electorals de JxCat a la capital catalana. Tot i que des del seu entorn és confia que l’impuls que podria donar a la llista seria decisiu per optar a la victòria, altres fonts de JxCat són menys optimistes i qüestionen que la consellera hagi de deixar el Govern “per anar a ser la tercera força a l’Ajuntament”, cosa que interpreten com un pas enrere. “L’únic incentiu seria aleshores garantir-se seguir al Parlament i el control executiu de la Crida”, opinen les mateixes fonts. Si finalment fa el pas, Artadi haurà de deixar la conselleria i Torra necessitarà trobar un relleu. El més ben situat continua sent Damià Calvet, tot i que en els últims dies ha sonat també el nom de Laura Borràs. “Qualsevol relleu serà consensuat”, apunten fonts pròximes a Torra. De moment, però, la decisió d’Artadi encara haurà d’esperar.