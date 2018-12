Artadi aspira a convertir el judici de l'1-O en "una oportunitat" de cara a l'escena internacional

La consellera de Presidència, Elsa Artadi, aspira a "capgirar" el judici de l'1-O per convertir-lo en "una oportunitat" de cara a l'escena internacional. Així s'ha expressat en una entrevista a l'ACN, en què ha demanat a la ciutadania que "aprofiti al màxim" el context de "repressió" en aquesta nova ofensiva de l'Estat contra Catalunya: "Donat que hem de passar per la repressió, el judici també és una oportunitat per a la projecció internacional", ha matisat.

Artadi també ha destacat que la via unilateral s'ha de tenir present "sempre" malgrat que el Govern opti pel diàleg amb l'estat espanyol. I és que la consellera ha recordat que aquesta praxi és la que va permetre la celebració de l'1-O. No obstant això, Artadi manté que ara cal optar pel diàleg amb Madrid però "sense renunciar a res".



En aquest sentit, la també portaveu de l'executiu de Quim Torra ha aventurat mobilitzacions al carrer durant els episodis "més àlgids" del judici als presos polítics. Per això Artadi insta a reflexionar sobre el "com, quan i amb quin objectiu" es realitzaran les accions, per no desgastar la ciutadania, ha dit. El moviment independentista, ha valorat, ha de deixar de ser tàctic per ser més estratègic, ampli i unitari. "Estem anant cap aquí", ha assegurat.