Astrid Barrio: “Abans el catalanisme era més ampli i comptava amb el PSC i el PP”

Diverses iniciatives polítiques intenten tornar a posar sobre el tauler polític una oferta de dreta catalanista no independentista abans representada per CiU. Una de les més recents és la Lliga Democràtica, presidida per Astrid Barrio (Barcelona, 1974).

Abans d’abandonar el partit, la regidora Eva Parera defensava trencar el bloc independentista.

Volem enterrar la dinàmica de blocs i afavorir altres majories. L’espai del catalanisme abans era més ampli, comptava també amb el PSC, el PP, i per tant hi havia amplis consensos. Això es trenca des de fa uns anys i vol dir que quan governen uns ho fan amb una insatisfacció molt important d’una part de la població. Una forma de millorar la convivència consisteix en trencar aquesta lògica.

Han expressat satisfacció pel suport d’ERC a la investidura.

Superar la lògica de blocs ens sembla positiu. Estem satisfets que s’hagi fet un govern i que es posin les bases per reconèixer l’existència d’un conflicte polític, però també atents a quines seran aquestes polítiques.

També van demanar prudència sobre la inhabilitació de Torra .

Defugim la interpretació que la Junta Electoral Central (JEC) ha actuat extralimitant-se en les seves funcions. Però pensem que hauria sigut més prudent esperar que finalment es pronunciés el Tribunal Suprem (TS) perquè la cosa s’emboliqui el mínim possible, tenint en compte que tot s’hi acaba remetent i hi ha diferents tipus de procediments que s’estan trepitjant.

Miquel Iceta (PSC) ha proposat una coalició amb la Lliga i altres partits. S’han reunit?

Mantenim unes relacions molt fluides, però no hi ha hagut una reunió en relació a aquesta oferta. No es pot descartar cap escenari. Amb tot, estem en procés d’unificar el nostre espai. D’aquí un mes fem un congrés en què Lliures s’integra a la Lliga. També volem parlar amb Units per Avançar, Convergents i el grup de Poblet: hi ha converses. Hem d’aspirar a recuperar la normalitat a Catalunya, perquè puguem competir com a adversaris amb el PSC. Però tampoc no caurem en l’error que hem vist els últims temps de posar línies vermelles.

No compten amb Manuel Valls?

Sembla poc probable. L’espai que vol ocupar Valls busca reforçar la lògica de blocs. Fem un diagnòstic allunyat del de Valls sobre com es pot començar a resoldre la situació política.

Valls busca captar votant de Cs. ¿I vostès?

Segueix havent-hi un espai del centre que no se sent còmode amb com ha evolucionat Catalunya en els últims anys. Tampoc amb el gir d’ERC, perquè des del punt de vista ideològic no s’hi sent representat. Els números parlen de 300.000 vots, 5 o 6 escons. Valls sembla més disposat a fer una mena de reconstrucció de Cs. I ens en separa una distància considerable. Però una cosa és el discurs i l’altra la base electoral: no renunciem a atraure sectors que han votat aquest espai.

Tenen suport dels empresaris?

Estem buscant complicitats. Esperem fer-ho des del punt de vista del nostre programa econòmic. És necessari recuperar la previsibilitat, el prestigi i fer polítiques.

Quina relació tenen amb SCC?

La mateixa que amb altres entitats. La presència de Josep Ramon Bosch a la Lliga no implica res més, ja que el seu retorn a la presidència de Societat Civil Catalana va ser una causa sobrevinguda.

Quan triaran la direcció?

Al març es farà un congrés i es presentarà l’executiva, amb persones que han format part del procés inicial de la Lliga. També s’hi incorporarà gent de Lliures. Encara no tenim llista. Volem anar per fases.