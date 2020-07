L'Audiència Nacional proposa jutjar tota la família Pujol per organització criminal

Set anys després d'imputar el primogènit de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, el jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha donat per tancada la instrucció. I conclou el que ja venia apuntant en alguns dels seus escrits: que la família Pujol Ferrusola -pare, mare i els seus set fills- van formar una organització criminal per enriquir-se durant dècades amb activitats corruptes. En una interlocutòria de més de mig miler de pàgines, De la Mata envia tota la família a judici en considerar que els fets investigats són constitutius dels delictes d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i falsedat documental. Ara s'obre un temps perquè les parts recorrin abans que l'Audiència Nacional ratifiqui o no si l'expresident de la Generalitat haurà de seure al banc dels acusats.

Segons De la Mata, la família Pujol va aprofitar la seva "posició d'ascendència en la vida política, social i econòmica catalana durant dècades" per acumular un "patrimoni desmesurat directament relacionat amb percepcions econòmiques derivades d'activitats corruptes". En la resolució, el jutge apunta a tanta a Jordi Pujol Soleu, contra la seva dona, Marta Ferrusola i també els seus fills. A més, també demana enviar a judici 18 persones més que, segons la instrucció, van particar o col·laobrar en activitats il·legals. Entre les quals, l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, així com els empresaris Carles Sumarroca Coixet i Carles Sumarroca Claverol.