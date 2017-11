Aznar alerta que si el 21-D guanyen les forces independentistes Catalunya serà "l'imperi de l'anarquia"

Si el 21-D guanyen les forces independentistes a Catalunya, l'expresident del govern espanyol José María Aznar preveu un panorama gairebé apocalíptic. "Catalunya només viurà sota un estat de dret si viu a l'empara de la legalitat i de la Constitució i guanyen les forces constitucionalistes, PP, PSOE i Ciutadans. La resta serà "il·legalitat, secessió, rebel·lió i imperi de l'anarquia", ha deixat clar Aznar, en una entrevista a la Cadena SER.

"Si el 22 de desembre estem com abans de la intervenció de l'article 155, estarem tots pitjor i, sobretot, els catalans", ha avisat Aznar, que ha considerat que la suspensió de l'autonomia és una mesura "correcta, justa i legítima" per tal de parar "el cop d'estat" dels independentistes. Segons ell, aquesta ha sigut la situació "més preocupant" des de la Transició. "La nostra responsabilitat és que l'estat de dret s'apliqui", ha dit diverses vegades, i ha atribuït la decisió de demanar presó provisional per al Govern als jutges i als fiscals.

Segons Aznar, no hi ha un problema entre Catalunya i Espanya "perquè són el mateix", sinó que el problema és "entre els catalans i els independentistes". "La societat catalana s'ha fragmentat i els independentistes també es fragmentaran", ha augurat, i ha defensat que el que han de fer els partits constitucionalistes és "preocupar-se dels que no volen la independència".

Així, ha deixat clar que d'aquesta "crisi no se surt donant un premi als independentistes". "I un premi seria donar-los la raó, encara que sigui a terminis", ha afegit, i ha deixat clar que no és partidari de donar més competències a l'autogovern català ni tampoc de reformar la Constitució, tal com proposa el PSC.

"Vaig avisar Rajoy"

Després d'alguns comunicats molt contundents de la FAES, la fundació fins fa poc lligada al PP que presideix, Aznar havia criticat l'estratègia de Rajoy per frenar l'independentisme, que considerava massa tova. L'expresident ha optat aquesta vegada per una crítica velada a Rajoy. "Quan el PP guanya les eleccions el 2011, la prioritat era sortir de la crisi, però ja li vaig dir a Rajoy que el tema més important que hauria de resoldre era el problema català. No critico que posessin la prioritat en un altre lloc, però ha passat el que havia avisat", ha dit. "Ha faltat política", ha dit en un altre moment.

Una altra crítica implícita a Rajoy ha arribat a l'hora de valorar els candidats. "Albert Rivera té unes condicions polítiques molt bones, igual que hi ha gent molt bona al PP", ha dit, sense citar Rajoy.

"No soc responsable de la Gürtel"

Aznar també ha respost a les preguntes sobre els casos de corrupció que esquitxen el PP. Segons ha dit, bi és "responsable" de la xarxa Gürtel ni tampoc de la caixa B del partit. Ha defensat que ell no s'ocupava de l'administració ordinària del PP i que tenia "molt poca relació" amb el cap de la trama, Francisco Correa. "No em sento responsable, però no em sento indiferent", ha admès, perquè comprèn que hi ha ciutadans "profundament irritats i molestos que no estan disposats a perdonar".

Aznar ha defensat també Rodrigo Rato, condemnat per diversos casos de corrupció. "Per fer-lo vicepresident i ministre segur que no em vaig equivocar", ha afirmat l'expresident.

Tampoc creu que s'equivoqués a l'hora de donar suport a la invasió de l'Iraq. "No demanaré disculpes per haver defensat l'interès general d'Espanya", ha dit, i ha recordat que la seva obligació era "no deixar sols els EUA". Encara que ha admès que "hi va haver errors d'intel·ligència", ha reivindicat que ara a l'Iraq "no hi ha armes ni dictador".