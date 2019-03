Bail (Podem) defensa la candidatura d'Asens i creu que no es pot "entendre" el partit "parlant de banderes"

La secretària general de Podem a Catalunya, Noelia Bail, ha sortit aquest dilluns al pas de les tensions entre Podem i els comuns, que aquest cap de setmana s'han saldat amb la renúncia del guanyador de les primàries del partit lila, Óscar Guardingo, a concórrer al 28-A. "És un error parlar de banderes si es vol entendre Podem", ha respost Bail a les crítiques de Guardingo, que ahir va al·legar que estava en contra de les postures "independentistes" del cap de llista, Jaume Asens, escollit per Catalunya en Comú.

"Ha marxat gent perquè troba que no som prou independentistes, també ha marxat gent perquè creu que ho som massa", ha lamentat Bail, que ha considerat un "error" definir la formació en base a l'eix nacional. "Posar l'accent en aquest punt és no entendre Podem", ha asseverat, i ha reivindicat que "Asens sí que ens representa". "Se l'escull per la seva trajectòria com a gran defensor dels drets humans", ha exposat Bail, que ha definit En Comú Podem no com un projecte independentista sinó com una organització que "defensa les llibertats, els drets socials, la revolució feminista i ecologista". "No preguntem a ningú si és independentista, el que volem és saber si està disposat a implicar-se en això", ha conclòs.

Guardingo també va lamentar ahir que la seva sortida de la candidatura tenia a veure amb el fet que s'hagués alterat l'ordre de les primàries de Podem de cara a la llista final quan Ada Colau i Pablo Iglesias van pactar col·locar Asens com a número u, la qual cosa per a alguns sectors de Podem relegava els seus candidats.

Bail, que presentava avui la coalició entre ambdues formacions, ha explicat que aquesta alteració de l'ordre de les llistes es deu a una voluntat d'elaborar una candidatura paritària, per la qual cosa s'ha donat preferència a les dones. Tot i que ha insistit que la llista no està encara tancada, ha explicat que hi haurà tres representants de Podem entre el número u i el 10 de la llista, que en principi poden ser Mar García, Alicia Ramos i Maria Ollé.

La crisi amb Guardingo no ha estat la única de la última setmana. Podem està enfrontant un procés de múltiples divisions internes que dificulten la seva precampanya. El passat dissabte, la confluència de Podem a Galícia es va trencar en diversos blocs (Anova, EU, En Marea i Podem). Aquest mateix dilluns, els fins ara diputats dels comuns, Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet, han presentat davant els mitjans la seva aliança amb ERC de cara als propers comicis.