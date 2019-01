Ball de noms a l’espai de JxCat per a les europees

Si després de mesos de converses ara es comença a clarificar l’aposta de JxCat per a les eleccions a Barcelona -el tàndem Joaquim Forn i Elsa Artadi, malgrat els serrells que queden per tancar-, ara aquest espai enfila el debat sobre les europees, que són el mateix dia. Ha de prendre decisions a dos nivells: primer, amb quina marca es presenta, i segon, quins candidats hi concorren. Ahir el secretari general de la Crida, Toni Morral, va assegurar que no està previst ara per ara que la nova formació política, presidida per Jordi Sànchez, concorri a les eleccions municipals o europees. La seva intenció, va dir, és promoure una “llista unitària” dels independentistes i que per això obriran converses amb tots els partits. Tanmateix, amb la negativa d’ERC -es presenta en coalició amb Bildu i el BNG- el debat és si la Crida ha de concórrer als comicis de bracet amb el PDECat (té els drets electorals) o s’ha de reservar per a les catalanes. Aquesta és, de fet, una de les qüestions que haurà de dirimir la nova direcció de l’organització.

El segon debat són els noms, i el ball ja ha començat. Segons fonts d’aquest espai consultades per l’ARA, fins ara s’han posat sobre la taula, per encapçalar la candidatura, l’exconseller de Presidència Jordi Turull, el diputat de JxCat i exlíder de l’ANC Jordi Sànchez o l’expresident Carles Puigdemont. De fet, segons fonts de JxCat, en la recent reunió del grup parlamentari a Waterloo diversos diputats van demanar a l’expresident que capitanegi una llista a les eleccions de l’Eurocambra. Una opció que, en la trobada, Puigdemont va rebutjar per no atiar més -segons els consultats- l’enfrontament amb Oriol Junqueras, que és el cap de llista dels republicans. Tanmateix, preguntat en públic, Puigdemont no ho descarta.

El pas a les europees, però, a banda de les dificultats per prendre possessió de l’escó (les credencials es recullen al país d’origen), també tancarien definitivament la possibilitat d’una investidura al Parlament. Segons l’entorn de l’expresident, reactivar la investidura és un dels escenaris que planteja després del judici. Amb això, un dels noms que pren força és Sànchez, que és qui ha assumit el comandament de la Crida, i la majoria de consultats l’assenyalen com a peça clau en la presa de decisions d’aquest espai. Ara bé, segons el seu entorn, no ha mostrat la “predisposició” de ser cap de cartell al maig.

En canvi, per a aquesta posició sí que s’ha ofert Jordi Turull, que també té opcions. Els noms que s’han sondejat per a la resta de la candidatura són l’advocat Jaume Alonso Cuevillas, l’exassessora del PSOE Bea Talegón o Ramon Tremosa, que s’ha ofert per repetir.

A aquest trencaclosques, però, s’hi ha de sumar el PDECat, que negocia des de fa setmanes la seva tradicional aliança amb el PNB. Una aposta que, per als jetzales, seria incompatible amb la Crida de Carles Puigdemont.