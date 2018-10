El jutge del 13 no veu "prou indicis" de rebel·lió o sedició en els seus investigats per l'1-O

El jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona no veu "prou indicis" per imputar delictes de rebel·lió o sedició als investigats per l'organització i celebració del referèndum de l'1 d'octubre que estan imputats al seu jutjat, entre els quals hi ha Josep Maria Jové i Lluís Salvadó. Ho ha fet saber en una interlocutòria en què explica que, si fos així, hauria traslladat els casos a l'Audiència Nacional o el Tribunal Suprem –que són els que en tenen la competència–, cosa que no ha fet ni pensa fer. Fa uns dies el magistrat ja va advertir que no podia entrar en aquests delictes quan va rebutjar investigar Artur Mas i Neus Lloveras.

La interlocutòria, a la qual ha tingut accés Europa Press, s'emet a instàncies de Josuè Sallent, el dirigent d'ERC que treballava al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI), des d'on, segons la Guàrdia Civil, es gestava la construcció d'estructures d'estat per a una futura república. Sallent havia demanat al jutjat un aclariment sobre els delictes pels quals se l'investigava, arran del fet que en la incoació del sumari que s'instrueix sobre l'1-O "no es fa referència als delictes de rebel·lió i sedició" que van motivar la querella inicial.

El jutge explica que si bé "a molts investigats se'ls va informar que ho eren, també, pels delictes de rebel·lió i sedició", el "cert és que si es preveiessin indicis" la causa ja no seria competència seva. "No s'han deixat d'investigar els delictes de rebel·lió i sedició, sinó que, de moment i malgrat que en aquest supòsit la instrucció no correspondria a aquest tribunal, no s'han observat indicis de la seva participació dels fins ara investigats", aclareix l'instructor.

El jutjat 13 està investigant si es van cometre delictes de malversació de fons públics en relació a la preparació i efectiva realització del referèndum, tant en relació al domini Referendum.cat com en les notificacions postals per ocupar càrrecs en meses electorals i centres de votació. També sobre la propaganda que es va emetre en relació al referèndum i en la contractació d'observadors internacionals.