El govern de coalició reforça el PSOE i Unides Podem, segons el CIS

El PSOE i Unides Podem es reforcen després de l'anunci de formació d'un govern de coalició. Aquesta és la conclusió a què arriba el baròmetre del CIS del mes de gener, després que l'últim, el postelectoral, marqués uns resultats idèntics als de les eleccions espanyoles del 10-N. D'aquesta manera, si en els comicis passats els socialistes van treure un percentatge de vot del 28%, ara pujarien fins a un 30,4% si hi hagués eleccions. També augmentarien un punt els de Pablo Iglesias, que passarien d'un 12,8% a un 13,8% i se situarien per sobre de Vox, que actualment és la tercera força al Congrés. Qui també surt beneficiat del pacte d'investidura és ERC, que reforçaria la seva presència i passaria d'un 3,6% a un 3,9%.

En aquesta línia, el PP continua la tendència a la baixa: aquest cop perd un punt i passa d'un 20,8% de vot a un 19,9%. Però el partit més perjudicat seria Vox, que cauria d'un 15,1% a un 13,8%. Ciutadans, per la seva banda, patiria un petit retrocés, d'un 6,8% a un 6,5% d'estimació de vot, i frenaria la caiguda lliure dels últims mesos –en l'últim CIS va perdre dos punts en estimació de vot–. També perdria suports Junts per Catalunya després del seu no a la investidura de Pedro Sánchez i passaria d'un 2,2% de vot a un 1,4%. La CUP, per la seva banda, mantindria l'1% de l'última enquesta.

Pel que fa al PNB, es mantindria en l'1,6% d'estimació de vot. EH Bildu, per la seva banda, passaria de l'1,2% a l'1,3%, premiat pels electors després del seu aval a la investidura de Pedro Sánchez. Més País i Compromís, en canvi, patirien una davallada d'un punt i passarien del 2,3% a l'1,8%.

Valoració dels líders polítics

Com en l'última enquesta del CIS, cap dels líders dels principals partits polítics espanyols aconsegueix arribar a l'aprovat. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, és el dirigent polític més ben valorat, amb un 4,2, una dècima més que fa un mes. En canvi, els líders del PP, Pablo Casado; Vox, Santiago Abasacal, i Ciutadans, Inés Arrimadas, obtenen una qualificació més baixa respecte a l'últim CIS. Casado obté un 3,3; Abascal un 2,6 –el líder més mal valorat–, i Arrimadas un 3,3. Pel que fa al líder d'Unides Podem, Pablo Iglesias, obté la mateixa nota, un 3,5. El líder d'IU, Alberto Garzón, millora una dècima i obté un 3,5. El màxim dirigent de Més País, Íñigo Errejón, per la seva banda, també manté el 3,3 que ja va obtenir en l'última enquesta del CIS.