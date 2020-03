Batet dona suport a Borràs però nega que la policia la posés en perill per la manifestació de Jusapol

La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha reiterat el seu suport a la portaveu de JxCat, Laura Borràs, que va denunciar haver rebut amenaces i persecucions d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil ara fa una setmana durant una manifestació convocada pel sindicat Jusapol a les portes de la cambra baixa. Ara bé, en una carta enviada a la diputada, nega que corrés cap perill, un cop ha pogut revisar les imatges de les càmeres de seguretat.

En l'escrit, Batet assenyala que el policia a qui Borràs va demanar protecció era a la porta de l'edifici i no podia abandonar-la, i subratlla que altres diputats que van sol·licitar ajuda es van personar directament a la comissaria, on els agents els van recomanar que sortissin pel carrer Cedaceros, cosa que la presidenta del Congrés diu que Borràs sabia. Si hagués sortit per aquell carrer, Batet deixa clar que els agents l'haurien acompanyat fins al vehicle.

Després de visionar les imatges enregistrades de les càmeres que hi ha instal·lades davant el Congrés, la presidenta conclou que "en cap moment es va percebre cap situació de perill al voltant" de la cambra baixa. En tot cas, Batet mostra la solidaritat amb la portaveu pels insults que va rebre d'alguns manifestants i les molèsties que els incidents li van causar.

JxCat, ERC, EH Bildu, la CUP, el BNG, Més País i Compromís van presentar una queixa conjunta a la mesa del Congrés per l'incident que va patir Borràs, que va denunciar que manifestants la van increpar i que els policies de la seguretat del Congrés es van negar a acompanyar-la per poder sortir de la zona de la concentració. Els partits que van presentar la queixa consideren "molt greus" els fets i veuen "inadmissible" que la policia encarregada de la seguretat de la cambra baixa actués amb "passivitat" i "connivència".