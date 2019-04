Batet demana als independentistes que votin el PSC per "pragmatisme" i "estima al país"

La candidata del PSC al 28-A, Meritxell Batet, està convençuda que el projecte per reforçar l'autogovern dels socialistes pot acabar seduint els catalans independentistes, però aquest dijous els ha demanat el vot per "una qüestió pragmàtica i d'estima al seu país". En una roda de premsa a l'agència Efe, la ministra ha argumentat que, davant les retallades a Catalunya, el PSOE vol que Catalunya "prosperi" a nivell socioeconòmic, i ha afegit que Pedro Sánchez és l'única via per evitar un govern de dretes a l'Estat.

Batet també ha tret pit dels "resultats" del diàleg amb Catalunya, malgrat que acabés fracassant. "El govern d'Espanya ha estat més implicat que mai amb els catalans, i això és positiu", ha dit, i ha reivindicat els fruits "palpables i contundents" de l'obertura d'una "agenda institucional" inexistent amb el PP. En aquest sentit, ha posat en valor els "acords" a les comissions bilaterals Generalitat-Estat i el fet que s'hagin retirat alguns recursos d'inconstitucionalitat sobre normes catalanes.

Després del debat d'aquest dimecres a TV3, Batet està convençuda que els socialistes ocupen en aquests moments la centralitat del país. La candidata, de fet, ha considerat que va concentrar els atacs de la resta de candidats perquè "s'ataca aquell partit polític que té més possibilitats de guanyar". Batet ha explicat que va sortir "satisfeta" del debat perquè va poder explicar el projecte del PSOE per la "convivència" i contra la "confrontació estèril" que, al seu parer, van representar la resta de formacions.

"Hi ha gent que en lloc de debatre o defensar posicions utilitza el seu temps per insultar o increpar o interpel·lar constantment l'adversari, però el conflicte no és alternativa, no és opció ni solució a res. I la ruptura tampoc", ha reflexionat, i ha deixat clar que l'"única opció i via de sortida" per resoldre la qüestió catalana és el diàleg dins la llei.

Més distància amb Cs

En el terreny dels pactes postelectorals, la cap de llista socialista ha continuat aquest dimecres amb el viratge respecte a un eventual acord amb Cs. Després que en la primera part de la campanya ni el PSC ni el PSOE es mullessin sobre aquest tema, Sánchez va aclarir al debat d'Atresmedia que no formava part dels seus plans aliar-se amb la formació taronja per seguir al govern, i Batet el va secundar l'endemà. "No està entre els nostres plans pactar amb un partit que ha posat un cordó sanitari al Partit Socialista i no a la ultradreta", va dir.

A la roda de premsa hi ha tornat. "L'acord amb Cs no entra en els plans del PSOE perquè és un partit polític que va venir a regenerar la democràcia i que en el moment crucial va votar amb el PP de la Gürtel contra la moció de censura", ha dit. Batet ha afegit que els d'Albert Rivera van "partir d'una posició centrista" però ara "abracen els postulats d'un partit d'ultradreta", en referència a Vox. En relació a Unides Podem, Batet ha posat en valor els acords assolits en els deu mesos de govern socialista –especialment en el cas dels pressupostos–, però ha insistit que la voluntat del PSOE ara mateix és "governar sol".