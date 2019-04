Batet marca perfil social per captar vot metropolità

El PSC està convençut que els bons resultats que li auguren les enquestes es confirmaran el 28-A amb la recuperació d’un bon gruix de votants perduts, sobretot els que els últims anys han optat per l’alternativa dels comuns. El context per recuperar el cinturó roig, que les últimes generals es va tenyir de lila -i del taronja de Cs a les catalanes-, els juga a favor, però els socialistes insisteixen que no es poden confiar. És per això que Meritxell Batet va arrencar la campanya a Santa Coloma de Gramenet, i que ahir va marcar perfil social i contra la independència des dels tradicionals feus de Sant Adrià de Besòs i Sant Joan Despí.

El principal reclam de la candidata per atraure el votant socialista de tota la vida és la seva condició de ministra i l’acció de govern de Pedro Sánchez després de deu mesos al poder. Reivindicant l’“eix social” com a “principal” en el programa del PSOE per continuar governant a Espanya, al matí va fer gala al Mercat de Sant Adrià de la feina feta i de les promeses per combatre la pobresa infantil. Una realitat, va dir, per a la qual el pressupost que pretenia aprovar Sánchez preveia 600 milions d’euros. A la tarda hi va tornar en un acte a Sant Joan Despí, on va treure pit d’algunes mesures estrella del PSOE: des de l’augment del salari mínim fins a l’increment de les pensions o del sou dels funcionaris.

Demanant crèdit per continuar impulsant mesures progressistes, i amb els ulls posats en la competició per l’esquerra amb En Comú Podem, Batet es va permetre llançar el primer dard de la campanya a la candidatura que encapçala Jaume Asens. “Els comuns han triat ser el vot útil dels independentistes”, va dir, en una crítica velada per la proposta del referèndum que juntament amb Podem inclouen al programa electoral. Tot i la sonora clatellada als aliats de Pablo Iglesias, l’estratègia dels socialistes en campanya és no enfrontar-s’hi directament, encara que els d’Asens els acusin a cada ocasió de voler un pacte amb Cs. El PSC evita mullar-se sobre la possibilitat d’un acord amb el partit taronja, però en té prou amb el veto d’Albert Rivera al PSOE per replicar als comuns. Fonts socialistes, de fet, expliquen que l’objectiu és defugir el cos a cos. “Volem que ens vagi bé a nosaltres, però també que els vagi bé a ells”, expliquen. “Nosaltres volem créixer sense quedar-nos amb tot el seu espai”, afegeixen altres fonts. I és que, malgrat les ambigüitats del discurs oficial, Podem és el soci preferent per buscar una entesa postelectoral.

ERC és “la dreta de sempre”

Ahir, de fet, l’ase de tots els cops per reivindicar el vot útil contra la dreta va tornar a ser ERC, amb qui el PSC es juga el primer lloc el 28-A. L’històric dirigent socialista i candidat al Congrés José Zaragoza va acusar els republicans de ser “la dreta de sempre amb unes altres sigles”, i Batet va tornar a recordar que van fer la “pinça” amb la dreta per tombar els pressupostos de l’Estat. L’alcalde de Sant Joan Despí i primer secretari socialista al Baix Llobregat, Antoni Poveda, encara va anar més enllà: “Mireu Rufián, que callat que està. Gràcies al seu partit, el govern de Catalunya ha donat tercer grau a Oriol Pujol, la persona que ens va robar a tots els catalans”. Tot de missatges per aconseguir que Sánchez governi sense intermediaris i no hi hagi risc de bloqueig.