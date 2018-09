Bonvehí demana a Maragall que es replantegi la llista unitària per Barcelona si és el candidat d'ERC

El president del PDECat, David Bonvehí, ha demanat a Ernest Maragall que, si finalment encapçala la llista d'ERC per Barcelona, es replantegi de nou la formació d'una llista unitària de l'independentisme. En una entrevista a l'ACN, Bonvehí ha subratllat que "tant de bo" el relleu d'Alfred Bosch per l'actual conseller d'Exteriors afavoreixi aquesta fórmula d'entesa. El president del PDECat considera que aquest possible canvi "no és menor", i es mostra confiat que Maragall s'avingui a estudiar una candidatura unitària: "Li demano que en tornem a parlar", ha reiterat Bonvehí, que ha insistit que Barcelona hauria d'afrontar les eleccions municipals del maig del 2019 "des de la unitat total de l'independentisme en un bon principi".

Sigui com sigui, Bonvehí es mostra prudent a l'espera que Bosch i ERC oficialitzin el possible relleu: "Ho esperarem amb atenció", ha apuntat. Així mateix, el president de la formació independentista espera que, si l'encara líder dels republicans a Barcelona mantenia un "no absolut" a la llista unitària, el seu eventual substitut tingui una actitud diferent: "Potser això canvia, esperarem", ha conclòs.

Per la seva banda, la portaveu del Govern, Elsa Artadi, no s'ha volgut posicionar sobre aquesta qüestió perquè considera que són "decisions de partits polítics". De tota manera, si finalment Maragall acaba fent el pas i deixa la conselleria d'Acció Exterior, Artadi ha admès: "El trobarem molt a faltar".

ERC celebrarà una assemblea urgent aquest divendres a la tarda en què s'anunciarà que Bosch renuncia a encapçalar la candidatura per Barcelona. L'actual conseller d'Exteriors apunta com al seu substitut. Bosch es va presentar el març d'aquest any a un procés d'eleccions primàries per ser el candidat de la formació a l'alcaldia en les eleccions municipals de l'any vinent. Unes primàries que va guanyar, en ser l'únic candidat que es va presentar.