Sánchez respon a Borràs quina proposta té per a Catalunya: "el contrari de l'autodeterminació"

"Soc conscient que posaran sobre la taula l'autodeterminació i jo defensaré el contrari. Miraré de convèncer-los a vostès que la millor via és arribar a un acord, però votar un acord, no una ruptura, no una trencament". Així de clar s'ha mostrat Pedro Sánchez quan Laura Borràs li ha preguntat quina és la proposta per a Catalunya que exposarà en la mesa de negociació amb la Generalitat, allunyant així les aspiracions de l'independentisme, tal com ja va manifestar aquest divendres José Luis Ábalos. "S'ha parlat de Zapatero. A Catalunya recordem l' apoyaré. Potser ara diu seuré i parlaré, però no esperi que amb un plantejament de mínims el concebem com un estadista, sinó com a mal menor, però mal al cap i a la fi", li havia adreçat prèviament la líder de JxCat al Congrés. Després li ha preguntat si acudiria a la mesa de negociació amb l'esperit de la Declaració de Granada del PSOE, que aposta per una reforma federal de l'arquitectura territorial de l'Estat.

Sánchez ha dedicat força estona a respondre Borràs, a qui ha reconegut que el govern espanyol -s'ha referit sobretot al mandat de Mariano Rajoy- ha pogut "cometre errors" en el tractament de la qüestió catalana. Però de la mateixa manera ha demanat a JxCat que accepti que la DUI "va ser un error" i l'ha instat a reconèixer si no hagués estat preferible que Carles Puigdemont convoqués eleccions abans del 27 d'octubre de 2017. "Assumeixen que és difícilment comprensible dir que es vol dialogar amb el govern i precisament impedir amb el seu vot que es constitueixi un govern que reconeix que s'ha d'obrir aquest espai de diàleg amb la Generalitat? És bastant contradictori", ha continuat el candidat, que ha afirmat que seria "un bon pas" que JxCat aparqui la unilateralitat.

En el seu torn d'intervenció, Borràs ha exhibit els seus dubtes davant els múltiples canvis de rostre de Sánchez envers l'independentisme i ha centrat el seu discurs al debat d'investidura en denunciar el "cop a la constitucionalitat" de la Junta Electoral Central (JEC) quan aquest divendres va inhabilitar Quim Torra i Oriol Junqueras. Després de retreure al candidat a la presidència el seu silenci davant la decisió "arbitrària" de l'òrgan administratiu, ha anunciat que els diputats de JxCat abandonen l'hemicicle per marxar cap al Parlament a donar suport al president de la Generalitat.

"No deixa de ser curiosa la rebel·lió que neix i es fa des d'un Parlament per mandat popular. Tant que els agrada parlar de colpistes, el 23-F se'n va intentar perpetrar un. El 3 de gener se n'ha volgut perpetrar un altre. Del primer queden rastres físics a l'hemicicle, del segon intentarem que no en quedin a pesar de la seva violència", ha afirmat Borràs en la seva intervenció, en la qual ha reptat Sánchez a explicar si firmaria un decret d'inhabilitació de Torra en virtut de la resolució de la JEC.

Aquesta pregunta ha servit d'exemple per a Borràs per a mostrar les seves sospites sobre el líder del PSOE. "Avui s'ha mostrat dòcil, conciliador i dialogant, però davant de quin Pedro Sánchez estem? Del que parla de conflicte de convivència? Del que parla de diàleg i no agafa el telèfon?", ha qüestionat. En aquest sentit, ha criticat que Sánchez consideri independentistes "raonables" en referència a Esquerra però en canvi es parli de "nacionalisme intransigent" en al·lusió a JxCat. "No, som independentistes exigents", ha reblat Borràs. També ha enumerat "abusos emmascarats de política" com "l'espionatge de Josep Borrell a l'acció exterior de la Generalitat" o les "mentides" per no pagar les bestretes del finançament autonòmic - no existia un informe de l'Advocacia desaconsellant-ho-.