Borrell demana "pedagogia" sobre la immigració: "A mi segurament no em prendran la feina, però hi ha segments on competeixen"

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha afirmat aquest dimecres que cal fer una "enorme pedagogia política" sobre la immigració perquè el debat públic està "molt esbiaixat per les vivències dels que participen en un determinat entorn social" i sí que perceben que els immigrants competeixen pels seus llocs de treball.

Borrell ha avisat durant la conferència 'Migració i ciutats' a Madrid que les seves paraules aixecarien "polèmica". Així, quan el representant per a Europa del Banc Interamericà de Desenvolupament (BID), Ignacio Corlazzoli, subratllés que els immigrants no prenen llocs de treball a ningú, sinó que, en general, en creen de nous, el ministre li ha replicat: "Depèn de qui".

"Segurament a mi no, la meva càtedra a la universitat no me la prendrà un immigrant, i a més m'ofereix una oferta de treball, de serveis domèstics, segurament a un preu menor que si no hi hagués aquest flux", ha dit Borrell, i ha afegit: "A més no viu a prop del meu, no té un xalet a El Escorial, és a dir, hi ha una part de la població que obté un rèdit de la immigració i no en paga cap cost".

En canvi, ha argumentat, hi ha altres segments de la població que "sí que coexisteixen [amb els immigrants]": "Aquesta coexistència no és tan fàcil, i sí que competeixen pel mercat de treball". Així, ha admès que encara que es defensi que la sostenibilitat del sistema de Seguretat Social depèn dels immigrants, aquest és "un argument molt intel·lectual que no es percep en les vivències quotidianes".

Borrell assumeix que hi ha una part de la població que ha patit la crisi econòmica i les retallades, i que veu amb por les imatges que "bombardegen les televisions" i que transmeten la idea d'una migració "descontrolada". "Aquesta por és explotada per determinats plantejaments polítics", ha argumentat, i ha posat com a exemple el Brexit, on ha pesat la por a una immigració com la que ha viscut el sud d'Europa.

Convençut que la immigració serà un tema central en les eleccions generals, i més encara en les europees de maig (ell s'hi presenta com a cap de llista del PSOE), Borrell ha subratllat que cal fer pedagogia, perquè "la societat envelleix i no hi ha una solució fàcil per al sot demogràfic", especialment en països com Espanya i Alemanya.

Aposta per la integració

D'aquesta manera, tot i que considera que la immigració és "natural, desitjable i raonable", el ministre ha advertit que, perquè sigui "positiva", cal fer una tasca d'integració dels nouvinguts. Per tot això ha demanat un "debat serè i racional" perquè, donat el creixement demogràfic d'Àfrica, les migracions no seran conjunturals ni s'arreglen "tancant els ports perquè se'n vagin als ports del veí", sinó buscant un equilibri perquè "no serveix per a res situar-se en una posició extrema ni d'una banda ni de l'altra". "No serveix de res dir «Aquí no hi ve ningú» ni «Que vingui tothom»", ha reblat.

Així, el ministre ha considerat que "cal lluitar contra la immigració irregular", aconseguir acords de readmissió d'immigrants amb incentius als països afectats, ajudar al desenvolupament dels països emissors i que la immigració sigui percebuda com un fenomen ordenat.