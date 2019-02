Bosch demana a Sánchez que no sigui "ostatge" de la ultradreta si no vol fer un "mal favor" a la democràcia

El conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, ha demanat aquest dijous a Sánchez que no sigui "ostatge" de la ultradreta si no vol cometre un "error històric". "Si es deixa arrossegar per Vox i els seus socis estarà fent un mal favor a la democràcia espanyola i la independència judicial", ha advertit als micròfons de Catalunya Ràdio, on ha carregat contra la manifestació que el PP, Cs i Vox han impulsat aquest diumenge a Madrid en oposició a l'estratègia de diàleg del govern espanyol amb Catalunya.

"Una manifestació en contra del diàleg? Però què és això? On volen arribar?", s'ha preguntat Bosch, que ha respost a les crítiques per la introducció d'una figura de relator en les converses de la futura taula de diàleg amb partits estatals. "La meva interpretació és que no volen diàleg [...]. En qualsevol conflicte polític internacional s'ha fet això: Irlanda del Nord, el mateix País Basc...", ha apuntat.

El conseller ha defensat que la figura d'un relator és de "sentit comú", i ha assenyalat que hauria de ser "com més extern i internacional millor". "Ha de ser algú que tingui prou experiència i independència [...]. Interessa que sigui una persona impol·luta, neutral", ha afegit. De moment, però, el govern espanyol no avala el perfil internacional del relator, tal com li reclama la Generalitat.

Bosch, amb tot, ha explicat que no preveu que ERC aixequi el seu veto als pressupostos de l'Estat abans de dimecres, quan les esmenes a la totalitat als comptes –entre elles, les dels republicans i del PDECat– es debatran al Congrés. "Per parlar els pressupostos de l'Estat hi ha d'haver un clima de diàleg prou ampli i prou sòlid, i això implica que s'acabi la repressió i poder parlar del dret a l'autodeterminació".

En relació al judici, Bosch ha explicat que iniciarà una gira per diversos països europeus "per explicar la veritat, tota la veritat i res més que la veritat" en relació a la causa de l'1-O. Després d'haver estat a Londres es preveu que també viatgi a París, Berlín, Ginebra, Roma i Brussel·les, on deixarà clar que el "judici polític" als presos és "un càstig i una venjança". "Ens està rebent moltíssima gent i de molt relleu, però la majoria són trobades privades i amb màxima discreció", ha assegurat.

Bosch no s'ha estat, igualment, de criticar la visita de Sánchez a Estrasburg: "És una cosa insòlita [...]. Si han d'explicar al món que Espanya és democràtica, un estat de dret i que hi ha independència judicial, és que no ho tenen tan clar", ha dit.