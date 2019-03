Bou es planta a Brussel·les per demanar a Serret per carta que tanqui "l'oficina de la discòrdia" i s'entregui

"Desitjant-li a vostè, estimada pròfuga de la justícia, cordialment el millor, i en espera de poder-la saludar personalment en terres espanyoles, rebi una sincera i cordial salutació". Així conclou la carta que aquest dimarts ha deixat a la Delegació de la Generalitat davant la Unió Europea el candidat del PP a l'alcaldia de Barcelona, Josep Bou. Es dirigeix directament a la delegada del Govern, Meritxell Serret, per exigir-li dues coses. Primer, que "tanqui l'oficina de la discòrdia i d''agitprop' [un terme que va néixer per referir-se als missatges d'agitació i propaganda comunista] i 'fake news' separatistes". Segon, que "torni al seu país, Espanya i, en un acte ètic de responsabilitat cívica, s'entregui a la justícia i rendeixi comptes dels seus propis actes".

La missiva té tres pàgines i es dedica a desenvolupar aquestes dues idees i també a criticar el mal ús que la Generalitat fa de les seves oficines a l'exterior. Bou ha convocat els mitjans davant l'edifici on Serret té l'oficina de Brussel·les i hi ha entrat per deixar el text al registre, però no ha concertat cap reunió amb Serret: "És una pròfuga de la justícia i en aquesta situació no tinc res a parlar-hi", ha dit. L'alcaldable del PP a Barcelona s'ha justificat assegurant que és empresari –"De polític en tinc poc", ha assegurat–, i per això considera que entregar la carta i no concertar una trobada amb Serret és més "pragmàtic".

Bou ha assegurat que després de l'entrega del document al registre de l'oficina tenia reunions amb eurodiputats per explicar-los que el que es diu des de la Delegació de la Generalitat sobre Espanya són 'fake news'. Segons l'empresari català, el problema no és que el Govern tingui oficines de representació a l'exterior, sinó el "mal ús que se'n fa", perquè "es parla malament d'Espanya i de la Constitució", cosa que per al candidat del PP a la capital catalana, també suposa "parlar malament de l'Europa de les nacions".

Acabo de pedir a @MeritxellSerret que cierre su chiringuito en #Bruselas que pagamos todos: "es necesario dejar de usar recursos públicos de todos los españoles para financiar estos chiringuitos propagandísticos de @Krls y @QuimTorraiPla" #BouBCN2019 #España #Catalonia pic.twitter.com/29UmLERAjG — Josep Bou Vila (@josebouvila) March 19, 2019

L'acte ha recordat el que va protagonitzar la líder de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Inés Arrimadas, que va viatjar fa unes setmanes fins a Waterloo amb tot el grup parlamentari per desplegar una pancarta i recordar a Carles Puigdemont que "la República no existeix". En aquest sentit, Bou ha tirat d'ironia i ha assegurat que "no sap qui viu a Waterloo" i que no té previst anar-hi perquè no pensa "donar-li corda".

Preguntat per si aquest acte es podia considerar un acte de precampanya, Bou ha defensat que totes les seves accions tenen la voluntat "d'unir els catalans". "Estem en precampanya i jo soc aquí", ha reconegut.