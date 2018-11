Brussel·les no veu cap "problema sistèmic" en la justícia espanyola

Ni la marxa enrere del Suprem respecte a la sentència de l'impost de les hipoteques ni la sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) que va dictaminar que Arnaldo Otegi no havia tingut un judici just han despentinat les autoritats europees. La Comissió Europea no té cap mena de "preocupació fonamentada" sobre cap d'aquests dos casos. La portaveu d'aquesta institució, Mina Andreeva, ha evitat fer cap mena de valoració sobre aquests dos casos que han aixecat polseguera al voltant del sistema judicial espanyol.

La portaveu europea ha reiterat que no està en les competències de la Comissió valorar decisions judicials puntuals com aquesta, sinó que la institució guardiana del tractat de la UE només actua en cas de problemes "més sistèmics" en els sistemes judicials.

"Per descomptat que es pot estar d'acord o no amb les decisions [judicials], però aquest no és clarament un problema sistèmic", ha dit Andreeva, que ha reiterat que mentre el sistema judicial funcioni "aquesta és una qüestió que les autoritats nacionals han de gestionar".

D'aquesta manera les autoritats comunitàries continuen evitant entrar en qüestions que consideren d'àmbit nacional. En el cas de la sentència del Suprem, l'eurodiputat Ernest Urtasun, portaveu de Catalunya en Comú, va registrar la setmana passada una pregunta per escrit per demanar a la Comissió que intercedeixi en el cas i també exigir que es garanteixi el compliment de la directiva en matèria de clàusules abusives i els processos de reclamació col·lectiva per part de les entitats en defensa dels consumidors de productes financers.