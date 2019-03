Buch diu que els Mossos "revisaran" si s'ha actuat "de manera inadequada" en la retirada de símbols a les escoles

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha sortit al pas de les crítiques als Mossos d'Esquadra per haver entrat en escoles i instituts per retirar llaços grocs. Segons una sèrie de piulades al seu compte de Twitter, Buch ha dit que després que alguns centres hagin fet arribar "queixes" per l'actuació dels agents, els Mossos "revisaran com sempre" les intervencions que han fet per si "de manera minoritària podria haver-se actuat de manera inadequada".

Buch ha explicat que els Mossos "es van veure obligats" a revisar milers d'espais públics, entre ells "els més de 2.700 centres docents de la Generalitat", per donar compliment a les ordres de la Junta Electoral Central, que va ordenar retirar de totes les instal·lacions de la Generalitat els llaços grocs i altra simbologia política atès que ara és període electoral.

En aquest sentit, Buch ha demanat que es posi èmfasi en el fet que el principal problema és que la Junta Electoral Central vol que "desaparegui dels espais públics" la simbologia que recorda que hi ha exiliats i presos "per motius de consciència". "No permetem que intentin fixar-nos el camí externament atiant polèmiques internes. Defensem sempre la llibertat d’expressió i d’opinió, com a drets fonamentals i universals", ha dit.

En compliment de les ordres de la Junta Electoral Central de l’Estat, els @mossos van haver d'instar la retirada a totes les instal·lacions de la Generalitat dels símbols que demanaven la llibertat dels presos polítics o altres símbols polítics (1/6) — Miquel Buch (@MiquelBuch) 23 de març de 2019

Seguint aquestes ordres de la JEC, @mossos van haver de revisar milers d’espais públics. Entre ells, els més de 2700 centres docents de la Generalitat.

(2/6) — Miquel Buch (@MiquelBuch) 23 de març de 2019

Ens arriben queixes que en algun d’aquests centres, i de manera minoritària, podria haver-se actuat de forma inadequada, a diferència de la professionalitat demostrada en la resta dels milers d’actuacions que ahir @mossos es van veure obligats a fer. (3/6) — Miquel Buch (@MiquelBuch) 23 de març de 2019

Com a policia al servei del país i les llibertats democràtiques, @mossos revisaran, com sempre, les actuacions realitzades, per tal de garantir la seva obligació d’actuar sempre amb contenció, proporcionalitat i de forma adequada. (4/6) — Miquel Buch (@MiquelBuch) 23 de març de 2019

Per això, suggereixo que els que compartim els mateixos valors i projecte de país posem l’èmfasi en l’origen de la simbologia que la JEC ha volgut que desapareixi dels espais públics: l’existència d’exilats i presos per motius de consciència. (5/6) — Miquel Buch (@MiquelBuch) 23 de març de 2019