Els Mossos entren a les escoles per retirar llaços grocs

Els Mossos d'Esquadra han entrat aquest divendres en diverses escoles i instituts catalans per comprovar si hi havia llaços grocs o altra simbologia de caràcter polític. Segons ha pogut saber l'ARA, els Mossos, que anaven uniformats en tots els casos, han anat a escoles de Terrassa, Badalona o Rubí, entre altres municipis. Fonts policials han dit que de moment no consten incidents en la retirada d'aquesta simbologia, que en alguns casos s'ha tret prèviament a la visita dels agents.

El cos ho fa en virtut dels acords de la Junta Electoral Central d'aquest dijous, en què s'acordava demanar al conseller d'Interior, Miquel Buch, que donés instruccions als Mossos per retirar "dels edificis públics de l'administració de la Generalitat i de totes les entitats vinculades o dependents d'aquesta administració autonòmica" elements com "banderes estelades, llaços grocs o blancs amb ratlles vermelles" i també "fotografies de candidats o polítics, així com pancartes, cartells o qualsevol altre símbol partidista o que contingui imatges o expressions coincidents o similars" a les que utilitzen els partits polítics que es presenten a les eleccions.

Un dels centres on els Mossos han fet acte de presència és l'Escola Sagrada Família de Caldes d'Estrac (Maresme). Abans d'accedir a l'escola hi ha una rampa on els alumnes sovint pinten murals. En el marc d'un projecte sobre la pau, hi havia pintats símbols de la pau, cors i la paraula "pau", i també llaços grocs. Els Mossos han fet que la brigada de l'Ajuntament els esborrés pintant-los amb pintura blanca, com han pogut fotografiar les famílies de l'escola. Segons ha explicat a l'ARA un dels pares de l'escola, Miquel Guri, en cap cas van ser els professors qui va induir els nens i nenes a pintar llaços grocs, sinó que va ser per iniciativa d'algun dels alumnes que va voler expressar d'aquesta manera el significat de pau.

A Terrassa, els Mossos han entrat a l'Institut Egara, als afores de la localitat, i han dit que tenien una ordre per revisar si hi havia alguna simbologia política al centre. Segons ha explicat Mont Busquets, membre de l'equip directiu, a l'ARA, han mirat a l'exterior del centre, al vestíbul i també als rètols d'informació. "Hem fet broma perquè hi havia un anunci d'una obra de teatre d''El llibre de la selva' amb els plàtans de color groc", ha afegit. Els agents no han aixecat acta perquè tampoc han trobat cap mena de simbologia o pancarta política al centre.

Les escoles i instituts públics són al focus de la notícia política des de fa mesos: primer amb la convocatòria del referèndum de l'1-O, quan diverses entitats del món de l’ensenyament van unir-se sota el paraigua Escoles Obertes i van fer una crida a les comunitats educatives d’escoles i instituts a organitzar actes al llarg del cap de setmana per mantenir oberts els centres i garantir que l’1 d’octubre es pogués votar; després amb la gestió a l'aula de l'impacte emocional de la violència policial en moltes escoles; més endavant, per l'aplicació del 155 i la possible casella lingüística que volia aplicar el govern espanyol, aleshores en mans del PP; i també per casos com les denúncies per adoctrinament.