Torra crida ara a deixar els Mossos fora del "pim pam pum polític"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha sortit al pas aquest dimecres de la polèmica generada pel qüestionament que va fer de l'actuació dels Mossos a Girona i Terrassa durant el dia de la Constitució. Durant la sessió de control al Parlament i després d'una pregunta del diputat de la CUP Carles Riera, Torra ha fet una crida a deixar la policia catalana "fora del pim, pam, pum polític" i ha apostat per reforçar les mesures preventives a través de la mediació i una taula d'interlocució amb entitats.

Com ja va fer dilluns el Govern, Torra ha modulat però les seves crítiques a la policia catalana i ha qüestionat l'actitud d'alguns dels manifestants que volien impedir concentracions de Vox. Després de demanar "no caure en provocacions i menys de les de l'ultradreta", ha avisat que "no es poden atacar els cordons policials ni llançar tanques" perquè és "intolerable". Tanmateix, sí ha insistit que qualsevol actuació irregular per part d'algun agent serà "expedientada i sancionada".

De moment, però, Torra ha apostat per articular una "taula d’interlocució a l’entorn de la mediació amb moviments ciutadans". Un organisme que tindria com a objectiu reforçar el paper de la mediació de cara a intentar evitar qualsevol tipus d'incident. Segons fonts governamentals, l'objectiu és que en aquesta taula d'interlocució hi hagi diversos actors com el col·legi d’advocats, les entitats de drets humans i civils, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, així com organismes de diversos Departaments del Govern i la implicació del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya.

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha defensat aquest dimecres al ple del Parlament la feina del Govern a Interior i ha negat qualsevol "ingerència política" en el cos. Ho fa després que el passat cap de setmana el president de la Generalitat exigís canvis immediats en el cos des d'Eslovènia, després de les càrregues de la setmana passada en manifestacions antifeixistes a Girona i Terrassa. Amb tot, el conseller i Torra van reunir-se diumenge i van acabar descartant fer canvis al cos policial.

"Ni el president va tenir una ingerència política respecte als Mossos ni em va donar cap ultimàtum", ha assegurat, "ni jo tampoc", va insistit Buch a una pregunta del diputat del PP Xavier Garcia Albiol que, al seu torn, li ha etzibat: "Cada paraula del president és una humiliació a la dignitat de la policia de Catalunya". "Hauria d'exigir al senyor Torra que es dediqui a fer la seva feina sense atacar la policia, perquè ha demostrat que no és el president de tots els catalans sinó un agitador, un revolucionari i un perill per la convivència de tots els catalans", ha conclòs.

Buch ha considerat que "fa gràcia" que el PP "vingui a fer una cara, i després el que volen és destruir les institucions com van fer amb el 155", i ha acusat Albiol d'estar preocupats pels Mossos d'Esquadra "per tapar el cas Villarejo" o l'"avançament electoral que els fa Vox". "Prou de crear el relat de la violència en aquest país", ha insistit, i ha reiterat aquesta afirmació també dirigida a la bancada de Ciutadans: "Prou d'atacar aquest poble i les institucions catalanes".

Per la seva banda, el diputat de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha acusat Buch d'estar "generant" una "preocupació sobre la inseguretat" sense "precedents": "Amb una mà esperonen la violència amb l'altra aturen els mossos", ha dit. El titular d'Interior li ha respost citant "l'oracle Albert Rivera, que diu que això a altres països no passa. Que miri la tele", ha dit, referint-se a les protestes de les armilles grogues a França, i ha anunciat que regalarà un llibre de Maria Xinxó 'Jo també porto el llaç groc' a Inés Arrimadas, en què catalans expliquen per què porten el llaç groc.

D'altra banda, el conseller també ha carregat contra el PSC, a qui ha recordat que el cos dels Mossos d'Esquadra necessita dos mil efectius més, que els socialistes "no han reclamat en sis anys", i li ha reclamat els vuit-cents milions que deu l'Estat per al cos.

Capella:"No permetré que es digui que els Mossos actuen amb criteris polítics"

En paral·lel, la consellera de Justícia, Ester Capella, també ha defensat avui l’actuació tant del Govern com del cos de Mossos davant del tall de l’AP-7 de dissabte i l’aixecament de peatges de diumenge per part dels CDR. "Els Mossos han actuat amb criteris policials i no polítics per garantir els drets de tothom: a manifestar-se i a moure’s", ha assegurat Capella, que ha comparegut acompanyada de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per parlar de l’obertura d’un nou jutjat de guàrdia per a delictes lleus a la capital. Segons la consellera, és "intolerable" que es parli de deixadesa de funcions i ha posat en valor que els Mossos que van gestionar aquest conflicte són els mateixos que van "resoldre la situació de l’atemptat del 17-A i que van actuar quan hi havia el 155". "No permetré que es digui que el Govern ha fet deixadesa de les seves funcions i que la policia del país actua amb criteris polítics i no policials", ha conclòs.