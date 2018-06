Els CDR rebran avui Felip VI a Girona amb caretes d'elefant i al crit de "No tenim rei!"

Els CDR ja estan preparats per rebre aquest dijous el rei d'Espanya a Girona, on Felip VI i la reina Letícia presidiran l'entrega dels premis de la Fundació Princesa de Girona. Al crit de "No tenim rei!" i amb el lema "La revolta dels elefants", els comitès de les comarques gironines han organitzat per a aquesta tarda diverses concentracions de protesta contra el monarca, en les quals portaran caretes d'elefant en referència a l'animal que Joan Carles I va abatre en una cacera a Botswana l'any 2012.

🔴 Aquí tota la informació necessària per les mobilitzacions organitzades a les comarques gironines perquè #NoTenimRei!



👉 Convocatòries 28 i 29 de juny + punts trobada

👉 Com actuarem + recomanacions

👉 Consells antirepressius

👉 Màscara #RevoltaDelsElefants



Us esperem! 🔥👑 pic.twitter.com/bxfKe68lNW — CDR Girona (@CDRGironaSalt) 27 de junio de 2018

La cerimònia d'entrega dels premis se celebra al Mas Marroch, propietat dels germans Roca i ubicat al municipi de Vilablareix, després que l'Ajuntament de Girona denegués a l'organització l'ús de l'auditori a la ciutat, on tradicionalment es feia l'acte. És per això que els CDR, que han omplert de llaços grocs i pintades les carreteres que porten fins al Mas, han convocat els manifestants al pavelló de Vilablareix, al pàrquing del centre comercial Espai Gironès (Salt) i al polígon industrial Mas Aliu (Aiguaviva). En aquest últim punt, el partit ultradretà Vox ha convocat una contramanifestació on esperen que els participants portin banderes espanyoles per "rebre el rei com es mereix".

🚨 Frente al intento de boicot de los CDR, ¡recibamos al Rey como se merece!



Mañana acude a los premios Princesa de Gerona con tu bandera 🇪🇸✌



📢 RT Difunde la convocatoria entre tus contactos 💪😉 pic.twitter.com/H8bLrHQyE2 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) 27 de junio de 2018

A diferència de la inauguració del Jocs Mediterranis de divendres passat, on el president de la Generalitat, Quim Torra, va coincidir amb el rei, a l'acte d'aquest dijous no hi haurà cap membre del Govern ni tampoc el president del Parlament, Roger Torrent. Després de la cerimònia a Tarragona, Torra ja va avisar que tant ell com els consellers no participarien en els actes organitzats "per la monarquia espanyola" i va renunciar aquell mateix dia al seu càrrec de vicepresident d'honor de la Fundació Princesa de Girona.

Tampoc seran a l'entrega de premis els alcaldes de Girona, Caldes de Malavella i Vilablareix, contraris a la presència del rei a Catalunya. De fet, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, serà aquesta tarda a Caldes de Malavella en la inauguració de la plaça 1 d'Octubre, on està previst que s'emeti un missatge des d'Alemanya de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

Mentrestant, al Mas Marroch, el jugador de bàsquet Pau Gasol, la nedadora paralímpica Teresa Perales i el cardiòleg Valentín Fuster protagonitzaran el debat amb el qual s'obrirà la gala d'entrega dels premis abans que el rei Felip pronunciï l'habitual discurs previ al sopar. Els guardonats d'enguany són la cantant Soleá Morente i el violoncel·lista madrileny Pablo Ferrández, l'enginyera de Càceres María Escudero i el químic sevillà Guillermo Mínguez, l'enginyer barceloní José Miguel Bermúdez, l'emprenedora social madrilenya Arancha Martínez i l'organització francesa Article 1.