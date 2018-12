"Per la República, tombem l'Íbex-35". Els CDR han tornat a l'autopista aquest diumenge per aixecar les barreres dels peatges en plena operació tornada del pont del desembre. No fa ni vint-i-quatre hores que es van retirar de l'AP-7 a l'Ampolla, on van mantenir la carretera tallada durant tot el dissabte, i l'acció s'ha reanudat a diversos punts del territori. A través de Twitter, els Comitès de Defensa de la República han reivindicat diverses accions tant a l'AP-7, al peatge de Martorell, al de La Roca del Vallès, al de Girona Sud i també al de l'Hospitalet de l'Infant, com a l'AP-2, al peatge de Soses i al de Les Borges Blanques, als Túnels de Vallvidrera i també a la C-16 al peatge de Sant Vicenç de Castellet.

540x306 Els CDR tornen a ocupar les autopistes per aixecar peatges en l'operació tornada / DAVID BORRAT Els CDR tornen a ocupar les autopistes per aixecar peatges en l'operació tornada / DAVID BORRAT

La reivindicació va dirigida contra les concessionàries de les autopistes, que els CDR consideren que estan "més que amortitzades". "Els peatges només serveixen per pagar els vicis d’Abertis i l’IBEX35", denuncia el compte oficial del CDR Catalunya.

Diverses dotacions dels Mossos ja s'han desplaçat fins als peatges i, de moment, observen esperant ordres dels comandaments. Ahir, l'ordre va ser no desallotjar els manifestants que tallaven l'autopista a l'Ampolla, que s'hi van mantenir durant quinze hores. A Girona Sud, per exemple, hi ha cinc furgonetes policials mirant-se de lluny la mobilització, segons informa Maria García.

A l'Hospitalet de l'Infant, els membres dels CDR estan aixecant les barreres del peatge de l'autopista AP-7 en els dos sentits de la marxa, amb el resultat de desenes de vehicles que passen sense pagar i celebren l'acció dels activistes tocant els clàxons, informa Esther Celma.

L'aixecada de barreres arriba després d'haver tallat ahir durant més de quinze hores aquesta autopista a l'alçada de l'Ampolla, cosa que va provocar moments de tensió amb alguns conductors. Avui, però, els vehicles saluden els CDR mentre passen sense pagar el peatge d'aquesta autopista. La majoria d'activistes porten la cara tapada, porten estelades i l'acció està coordinada amb altres punts estratègics del territori en plena operació tornada del pont de la Puríssima.

No és la primera vegada que els CDR aixequen els peatges. Ja ho van fer durant l'operació tornada de la Setmana Santa. Aquest diumenge, però, acumulen aquesta acció per tot el territori amb la que van fer ahir a l'Ampolla, en la mateixa setmana que s'han produït les càrregues dels Mossos contra els manifestants que intentaven boicotejar actes de l'extrema dreta a Girona i a Terrassa.