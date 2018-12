El CGPJ concedeix el premi "Raimunda" al jutge de Barcelona que investigava l'1-O

El Consell General del Poder Judicial ha decidit concedir la Creu de l'Orde de Sant Raimon de Penyafort a qui va ser titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer. La comissió permanent que havia de debatre la concessió ha avalat la proposta realitzada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a petició de la junta de jutges penals de Barcelona.

Com a titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona va obrir les diligències d'investigació que van servir per acumular els principals indicis contra els líders independentistes. La investigació del jutjat va començar arran d'una denúncia de Vox contra Santiago Vidal després que l'exjutge va afirmar en un acte públic que s'estaven extraient dades dels contribuents per portar a terme el procés constituent, i també contra Lluís Salvadó i Carles Viver i Pi-Sunyer, una causa que va posar en marxa la judicialització del Procés. La investigació va ser la base probatòria del Tribunal Suprem per processar els líders del moviment independentista.

Sunyer va morir el 4 de novembre als 71 anys després d'una llarga malaltia. La seva mort es va sumar a la d'altres magistrats, com la del fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, el novembre del 2017. Al capdavant del ministeri públic va presentar la primera querella contra els membres de la mesa del Parlament, i després contra l'expresident Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i la resta de consellers del Govern pels delictes de rebel·lió, sedició i malversació.

Poc després va morir el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, als 69 anys. Va ser qui va presentar la querella que va portar a judici l'expresident Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i l'exconsellera d'Educació Irene Rigau pel 9-N.